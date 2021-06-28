Новосибирская область получила еще 45 тысяч доз вакцины против коронавируса

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области заканчиваются запасы вакцины от коронавирусной инфекции. Но, по сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, в конце прошлой недели регион получил 45 тыс. доз, а министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заверил, сейчас в регионе ожидается поставка еще около 55 тысяч доз.

— Интерес к вакцинации от коронавируса очень высок, — отметил глава минздрава.

Текущий темп вакцинации в области составляет 6291 человек в день. Всего в область поступили более 433 тысяч доз, первым компонентом привиты 410960 человек, двукратно — 312904.

По данным Новосибирскстата, на начало 2021 года в регионе проживали около 2,8 млн человек. Таким образом, процент вакцинации составляет около 3,5% от общей численности населения.