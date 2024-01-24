«Чайник и утюг»: мигранты предложили бытовую технику за сломанный нос школьнику в Новосибирске

Конфликт между восьмиклассниками произошел осенью 2022 года в школе села Новолугового Новосибирской области. 14-летний Атобек* «поставил на счетчик» своего одноклассника Рому*. Серьезность ситуации и свой решительный настрой он решил закрепить кулаками. Дождавшись окончания уроков, Атобек и его «старшие» подкараулили Романа возле школы и устроили публичное унижение и избиение мальчика. Происходящее на территории учебного заведения снимали на телефон другие учащиеся. На видео группа подростков-мигрантов оскорбляет Романа и поддерживает Атобека, советуя, куда как и куда наносить удары для большего эффекта. Толпа улюлюкает, скандирует и требует крови: «Добивай его!»
Из той потасовки, а точнее, публичной порки, Рома вышел без одного зуба, со сломанным носом и сотрясением мозга. Дома о конфликте он ничего не рассказал. Родители узнали о ЧП после того, как сын потерял сознание.
После долгих скитаний по больницам, мальчик перенес операцию, после которой появились осложнения.
— После первой операции одна ноздря не дышит, так как был осколочный перелом со смещением, перегородка ушла вовнутрь. Сейчас там нарастает хрящевая ткань, которая перекрывает одну ноздрю и нос полноценно не дышит. Из-за этого у сына высокое внутричерепное давление, болит голова. Как сказали врачи, из-за кислородного голодания. Ребенок в основном дышит ртом. Будем делать еще одну операцию, на это нужны деньги, — говорит Infopro54 мать потерпевшего подростка Мария.
После этого инцидента у женщины тоже пошатнулось здоровье, на фоне стресса и переживаний она перенесла инсульт и серьезную операцию. Сейчас Мария находится под наблюдением врачей.
Родители школьника написали заявление в Следственный комитет, было возбуждено дело, но позже его прекратили, так как обидчику Ромы на тот момент не исполнилось 14 лет. Помимо нанесения побоев и причинения вреда здоровью, в деле было заявление о вымогательстве денег.
― Однако этот момент чудесным образом растворился в материалах дела, а средний вред здоровью превратился в легкий, ― возмущается мать.
В гражданском порядке через суд семья попыталась взыскать компенсацию со школы, на территории которой произошло ЧП, 50 тысяч рублей. А так же с родителей мигранта-агрессора 40 тысяч рублей морального вреда и 20 тысяч за услуги адвоката потерпевшей стороны.
Школа возместила моральный вред семье потерпевшего сразу, не дождавшись исполнительного листа. В отличие от семьи ответчика.
С момента вынесенного судом решения прошло больше года, однако, семья Ромы не получила ни копейки. Счета главы узбекского семейства арестованы. Приставы не могут взыскать с него денежные средства.
Муж Марии связывался по телефону с отцом Атобека по поводу исполнения судебного решения.
— Он сказал, что не имеет постоянной работы, на иждивении жена и дети, которых надо кормить и одевать. Максимум что он может заплатить 1 тысячу рублей. Мой муж предложил ему трудоустройство в своей компании с удержанием части долга из зарплаты. Тот сказал, что подумает, но в итоге после отказался от предложения, — пояснила Мария.
По словам собеседницы, следом им позвонил мужчина, представившийся депутатом местного сельсовета и потребовал прекратить «доставать» мигранта.
— Заявил, что теперь все разговоры через него и все за должника решает теперь он. Говорит, мол они предлагали нам до суда 50 тысяч, а мы якобы отказались. На самом деле никаких денег он нам не предлагал. Даже в суд принес бумажку, где он предлагает в качестве моральной компенсации 5 тысяч рублей, чайник, утюг и помощь в огороде, — рассказывает мать Романа.
После неприятного разговора был еще один звонок от народного избранника — он предложил отцу Романа встретиться с ним и с отцом Атобека, чтобы разобраться по-мужски.
— Назначил стрелку, так сказать, — уточняет сибирячка.
По словам Марии и ее мужа, они выяснили, что депутат, который с угрозами им звонил, оказывает помощь мигрантам и «покровительство».
— Ну как помогает…Он ведет незаконную деятельность, а именно, осуществляет автоподставы и привлекает к своему «бизнесу» мигрантов. Страховые компании уже в курсе, что их обманывают, ―заявила сибирячка.
Сразу после избиения подростка директор предложила родителям Ромы перевести его на домашнее обучение «во избежание повторных конфликтов» между одноклассниками. Но Мария наотрез отказалась.
— Почему мой сын должен обучаться на дому и прятаться, а тот продолжит свою «деятельность». Директор сказала, мол, так нельзя, это же ребенок. А мой не ребенок? А тот другой мальчик, которому этой зимой родственник Атобека сломал нос, он не ребенок? Да, его родители согласились перевести сына на домашнее обучение. Теперь они платят за это 8 тысяч каждый месяц, — возмущается собеседница.
Мария рассказала, что инциденты с вымогательством денег и избиением школьников подростками-мигрантами случались и до этого. Тогда директор образовательного учреждения «решала все мирным путем».
— Было еще ЧП с участием родственника Атобека: он вымогал у другого ребенка 5 тысяч рублей. Когда родители потерпевшего мальчика пришли в школу разбираться, директор попросила их не привлекать общественность и правоохранительные органы, а решить вопрос на месте. В итоге деньги вернули и все замяли. Мы ничего не боимся и молчать не будем, — пояснила сибирячка.
Стороны конфликта продолжают учиться в одном классе в той же самой школе. Они дистанцировались друг от друга — у каждого свой круг общения.
*Имена героев изменены по этическим соображениям.
Ранее редакция сообщала о трагической истории годовалой девочки из семьи нелегальных мигрантов, погибшей в августе 2021 года. О смерти ребенка узнали спустя почти 2,5 года после того, как кадры с жестокими методами воспитания попали в социальные сети.
Фото: предоставлено семьей пострадавшего школьника.
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