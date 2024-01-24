«Чайник и утюг»: мигранты предложили бытовую технику за сломанный нос школьнику в Новосибирске

Конфликт между восьмиклассниками произошел осенью 2022 года в школе села Новолугового Новосибирской области. 14-летний Атобек* «поставил на счетчик» своего одноклассника Рому*. Серьезность ситуации и свой решительный настрой он решил закрепить кулаками. Дождавшись окончания уроков, Атобек и его «старшие» подкараулили Романа возле школы и устроили публичное унижение и избиение мальчика. Происходящее на территории учебного заведения снимали на телефон другие учащиеся. На видео группа подростков-мигрантов оскорбляет Романа и поддерживает Атобека, советуя, куда как и куда наносить удары для большего эффекта. Толпа улюлюкает, скандирует и требует крови: «Добивай его!»

Из той потасовки, а точнее, публичной порки, Рома вышел без одного зуба, со сломанным носом и сотрясением мозга. Дома о конфликте он ничего не рассказал. Родители узнали о ЧП после того, как сын потерял сознание.

После долгих скитаний по больницам, мальчик перенес операцию, после которой появились осложнения.

— После первой операции одна ноздря не дышит, так как был осколочный перелом со смещением, перегородка ушла вовнутрь. Сейчас там нарастает хрящевая ткань, которая перекрывает одну ноздрю и нос полноценно не дышит. Из-за этого у сына высокое внутричерепное давление, болит голова. Как сказали врачи, из-за кислородного голодания. Ребенок в основном дышит ртом. Будем делать еще одну операцию, на это нужны деньги, — говорит Infopro54 мать потерпевшего подростка Мария.

После этого инцидента у женщины тоже пошатнулось здоровье, на фоне стресса и переживаний она перенесла инсульт и серьезную операцию. Сейчас Мария находится под наблюдением врачей.

Родители школьника написали заявление в Следственный комитет, было возбуждено дело, но позже его прекратили, так как обидчику Ромы на тот момент не исполнилось 14 лет. Помимо нанесения побоев и причинения вреда здоровью, в деле было заявление о вымогательстве денег.

― Однако этот момент чудесным образом растворился в материалах дела, а средний вред здоровью превратился в легкий, ― возмущается мать.

В гражданском порядке через суд семья попыталась взыскать компенсацию со школы, на территории которой произошло ЧП, 50 тысяч рублей. А так же с родителей мигранта-агрессора 40 тысяч рублей морального вреда и 20 тысяч за услуги адвоката потерпевшей стороны.

«Вопросы здесь решаю я»

Школа возместила моральный вред семье потерпевшего сразу, не дождавшись исполнительного листа. В отличие от семьи ответчика.

С момента вынесенного судом решения прошло больше года, однако, семья Ромы не получила ни копейки. Счета главы узбекского семейства арестованы. Приставы не могут взыскать с него денежные средства.

Муж Марии связывался по телефону с отцом Атобека по поводу исполнения судебного решения.

— Он сказал, что не имеет постоянной работы, на иждивении жена и дети, которых надо кормить и одевать. Максимум что он может заплатить 1 тысячу рублей. Мой муж предложил ему трудоустройство в своей компании с удержанием части долга из зарплаты. Тот сказал, что подумает, но в итоге после отказался от предложения, — пояснила Мария.

По словам собеседницы, следом им позвонил мужчина, представившийся депутатом местного сельсовета и потребовал прекратить «доставать» мигранта.

— Заявил, что теперь все разговоры через него и все за должника решает теперь он. Говорит, мол они предлагали нам до суда 50 тысяч, а мы якобы отказались. На самом деле никаких денег он нам не предлагал. Даже в суд принес бумажку, где он предлагает в качестве моральной компенсации 5 тысяч рублей, чайник, утюг и помощь в огороде, — рассказывает мать Романа.

После неприятного разговора был еще один звонок от народного избранника — он предложил отцу Романа встретиться с ним и с отцом Атобека, чтобы разобраться по-мужски.

— Назначил стрелку, так сказать, — уточняет сибирячка.

По словам Марии и ее мужа, они выяснили, что депутат, который с угрозами им звонил, оказывает помощь мигрантам и «покровительство».

— Ну как помогает…Он ведет незаконную деятельность, а именно, осуществляет автоподставы и привлекает к своему «бизнесу» мигрантов. Страховые компании уже в курсе, что их обманывают, ―заявила сибирячка.

Замять не удастся

Сразу после избиения подростка директор предложила родителям Ромы перевести его на домашнее обучение «во избежание повторных конфликтов» между одноклассниками. Но Мария наотрез отказалась.

— Почему мой сын должен обучаться на дому и прятаться, а тот продолжит свою «деятельность». Директор сказала, мол, так нельзя, это же ребенок. А мой не ребенок? А тот другой мальчик, которому этой зимой родственник Атобека сломал нос, он не ребенок? Да, его родители согласились перевести сына на домашнее обучение. Теперь они платят за это 8 тысяч каждый месяц, — возмущается собеседница.

Мария рассказала, что инциденты с вымогательством денег и избиением школьников подростками-мигрантами случались и до этого. Тогда директор образовательного учреждения «решала все мирным путем».

— Было еще ЧП с участием родственника Атобека: он вымогал у другого ребенка 5 тысяч рублей. Когда родители потерпевшего мальчика пришли в школу разбираться, директор попросила их не привлекать общественность и правоохранительные органы, а решить вопрос на месте. В итоге деньги вернули и все замяли. Мы ничего не боимся и молчать не будем, — пояснила сибирячка.

Стороны конфликта продолжают учиться в одном классе в той же самой школе. Они дистанцировались друг от друга — у каждого свой круг общения.

*Имена героев изменены по этическим соображениям.

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