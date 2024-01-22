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«Лупила без повода»: семья мигрантов похоронила годовалую дочь во дворе частного дома в Новосибирске

  • 22/01/2024, 18:30
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«Лупила без повода»: семья мигрантов похоронила годовалую дочь во дворе частного дома в Новосибирске
Жуткие кадры избиения ребенка разлетелись по соцсетям, следователи возбудили дело.

Жителей Новосибирска потрясла трагическая история годовалой девочки из семьи нелегальных мигрантов, погибшей в августе 2021 года. Только спустя почти 2,5 года о смерти ребенка узнали правоохранители и заговорили в СМИ. Причиной достояния общественности стали жуткие кадры, облетевшие социальные сети, и рассказы очевидцев семейной драмы.

Многодетная семья из Узбекистана уже несколько лет проживает в Новосибирске без регистрации. Мать занимается детьми, а отец работает на местном рынке.

Маленькая Сафия* появилась на свет в 2020 году и стала четвертым ребенком у супругов Карыбековых*. Но то ли малышка была нежеланной в семье, то ли мать не справлялась, доставалось ей от самого близкого человека по полной.

Как позже рассказали соседи, шлепки, удары и плач девочки слышно было на всю улицу длительное время.

— Все знали, что лупила она ее без повода и почем зря. Никто не вмешивался. Чужая семья — потемки, да и у них же свои, видать, обычаи. Может так воспитывают, — рассказала Infopro54 одна из соседок семьи погибшей девочки, Екатерина.

Женщина вспоминает, что все, кто живет на одной улице с семьей Карыбековых, привыкли к воплям Гульчирой* и рыданиям маленькой девочки и даже перестали обращать внимание. Лишь спустя время поняли, что плача ребенка во дворе семьи больше не слышно. И опять же, особо не придали этому значение.

«Лупила без повода»: семья мигрантов похоронила годовалую дочь во дворе частного дома в Новосибирске

Прошли годы, прежде чем видео с жестоким избиением малышки увидели пользователи соцсетей. Именно они, не подозревавшие ни о существовании Сафии, ни об истязаниях, ни о ее родителях, забили тревогу.

На видео женщина таскает по двору маленькую девочку, кричит на нее и отвешивает удары по лицу, по голове и телу ребенка. При этом малышка истошно кричит от боли и страха. Но мать не позволяет ей даже выплакаться — затыкает очередной затрещиной.

Кроме этого ролика неизвестные опубликовали еще один: на нем та самая Гульчирой стоит возле выкопанной во дворе ямы, окруженной кустами крапивы. В руках белый сверток. Видео снимает мужчина, возможно, муж женщины. Он же приподнимает белую ткань, под которой лицо того самого ребенка, которого в предыдущем ролике избивала мать. Лицо девочки покрыто ссадинами, кровоподтеками. Огромный синяк на щеке и ухе мертвой девочки не может скрыть самодельный саван.

После публикаций с кратким содержанием видео в СМИ, обстоятельствами смерти годовалого ребенка заинтересовались следователи.

— По версии следствия, в период с июня по август 2021 года женщина, воспитывающая годовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. В ведомстве рассказали, что мать в медицинские учреждения не обратилась. Она самостоятельно захоронила девочку, — сообщила Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Так как семья находилась в России нелегально, то и дети не состояли на учете. Женщина рожала дома самостоятельно. Появление на свет и смерть маленькой Сафии никак не были официально задокументированы.

— На 28-летнюю гражданку республики Узбекистан возбуждено уголовное дело по статье «Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного», — пояснили в ведомстве.

«Лупила без повода»: семья мигрантов похоронила годовалую дочь во дворе частного дома в Новосибирске

Как Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах, тело девочки эксгумировали. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы с целью установления причины смерти ребенка.

— Глава семьи находится под административным арестом за нарушение миграционного режима, — добавил собеседник.

*Имена героев изменены по этическим соображениям.

Ранее редакция сообщала о том, что директор детского дома в Новосибирске получила выговор после смерти воспитанника.

Скриншот видео из социальных сетей.

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : смерть ребенка Мигранты истязания


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