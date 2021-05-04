Часть долгов по зарплате на «Тяжстанкогидропрессе» обещают погасить до 20 мая

Как сообщил на совещании в правительстве региона генеральный директор ПАО «Тяжстанкогидропресс» Амир Мифтахов, задолженность по заработной плате работникам предприятия за март планируется полностью погасить до 20 мая. Также прорабатывается вопрос о погашении задолженности по зарплате за апрель 2021 года. Он также отметил, что на сегодняшний день есть понимание по поводу сохранения рабочих мест за 90 работниками завода — прежде всего, речь идет о специалистах высокой квалификации и о тех, кто обеспечивает текущее обслуживание предприятия. Штатная численность всего предприятия на данный момент составляет 225 человек, уточняет пресс-служба правительства области.

— Правительство Новосибирской области продолжает работу по реализации мер помощи заводу «Тяжстанкогидпропресс». Важно, что руководство завода работает в правовом поле, активно взаимодействует со всеми профильными структурами, — говорит замгубернатора Сергей Сёмка.

На совещании было отмечено, что «Тяжстанкогидропресс» ожидает позитивного эффекта от всех предусмотренных законодательством процедур экономического оздоровления: открытие необходимых расчетных счетов позволит приступить к работе с заказами, повысит доверие клиентов к дальнейшей работе. Также участники мероприятия подчеркнули, что руководство предприятия оказывает необходимое содействие работе федеральных структур, в том числе, Следственного комитета и Федеральной налоговой службы.

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед БКС Банком на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». Редакция Infopro54 направила несколько запросов в пресс-службу госкорпорации с просьбой прокомментировать возможность реализации этого предложения. На момент публикации материала ответ так и не был получен. 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. Их результаты планируется подвести в конце мая. 15 апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что бенефициары завода отказались сотрудничать с правительством региона и областное руководство намерено для решения этого вопроса обратиться в правоохранительные органы. 20 апреля сотрудники завода обратились к депутату Госдумы Вере Ганзя с просьбой подключиться к решению проблем предприятия. В письме работники предупреждали о возможном скандале с Индией, если завод не выполнит международный заказ. В частности, отмечалось, что у предприятия нет возможности отправить трех специалистов на площадку индийского металлургического концерна Steel Authority of India Limited для сборки и запуска нафталинового пресса. 27 апреля глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ситуации на заводе.