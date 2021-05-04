«Decathlon» открывает первый гипермаркет в Новосибирске

Компания «Спорт-инвест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого в Новосибирске гипермаркета спортивных товаров французской фирмы Decathlon. Планируется, что он начнет работать в июне, но окончательное решение будет принимать заказчик, сообщил «Ъ-Сибирь» совладелец «Спорт-инвеста» Тимур Саттаров.

Он уточнил, что инвестиции в строительство составили 500 млн руб.

Разрешение на строительство магазина спортивных товаров для Decathlon ООО «Спорт-инвест» получило в конце 2019 года. Гипермаркет разместился на земельном участке площадью 10,2 тыс. га на улице Фабричной в Железнодорожном районе Новосибирска. Площадь застройки — 4,3 тыс. кв. м.

В настоящее время, по данным официального сайта компании, в Сибири работают два магазина французской сети — в Красноярске и Томске.

«Декатлон»— французская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и розничной продаже товаров более чем для 70 видов спорта. Кроме бренда Decathlon, компании принадлежат около 30 торговых марок, каждая из которых «отвечает» за конкретный вид спорта. Этот бизнес включает более 1000 магазинов в 40 странах мира, в том числе 57 точек в России.