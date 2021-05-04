В Новосибирской области открылась навигация на реке Обь

— На маршруте «Новосибирск-Седова Заимка» в приоритете — перевозка пенсионеров и пользователей дачных обществ, поэтому на данной линии действуют льготы, — отметил Вячеслав Невежин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона.

Ежегодно в качестве поддержки организации, которая осуществляет перевозки, из госбюджета оплачивается порядка 3,5 млн рублей за проезд льготных категорий пассажиров. Если раньше фиксация велась по записи, то с сегодняшнего дня полностью реализована электронная фиксация, отчёт будет поступать от МУП «Пассажиртрансснаб». Социальную карту можно получить по месту жительства в районе проживания гражданина.

— На речном транспорте добираться до п. Седова Заимка гораздо быстрее, чем на автомобильном транспорте, поэтому граждане предпочитают речные перевозки, — рассказал директор по технической части «Речфлота» Сергей Коненко. — Три часа двадцать минут длится путешествие от Новосибирска до п. Седова Заимка, по ходу движения судно совершает несколько остановок. Существует отдельная категория граждан, которая ездит туда не для того чтобы трудиться на дачном участке, а на отдых или за грибами, у людей получается своеобразный маршрут выходного дня.

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова напоминает, что река Обь является одной из главных достопримечательностей региона.

— У нас существует десять экскурсионных прогулочных программ по реке. Наиболее популярная из них — это «Шесть мостов», во время которой можно посмотреть на город совершенно с другой стороны в прямом смысле слова, — добавляет Анна Павлова.

В свою очередь, директор «Музея города Новосибирска» Елена Щукина рекомендует побывать на водных экскурсиях в июне и, к примеру, в августе, потому что виды, которые можно наблюдать, путешествуя на теплоходе, отличаются: меняется город, цвет деревьев, цвет и уровень воды.