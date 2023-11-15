Часть платы за обучение компенсируют многодетным семьям в Новосибирской области

Многодетные семьи Новосибирской области могут вернуть от 20% до 30% от оплаченной суммы за обучение детей по образовательным программам среднего профессионального образования, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития. Такая мера социальной поддержки действует с января нынешнего года

Право на выплату имеют многодетные семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Для родителей, которые воспитывают менее пяти детей, она составляет 20%. Для семей, имеющих пять и более детей — 30%.

— Выплата предоставляется одному из родителей (опекунов, попечителей) или совершеннолетнему ребенку в возрасте не старше 23 лет, который учится в организации, имеющей государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования. — уточнили в министерстве.

Заявление на компенсацию можно подать в центре соцподдержки населения, МФЦ, на портале Госуслуг.

Напомним, прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области на 2023 год составляет 14 728 рублей (на 5% больше по сравнению с 2022 годом). Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 16 054 рубля (рост 736 рублей), для детей — 15 261 (рост 699 рублей), для пенсионеров — 12 666 рублей (рост 580 рублей).

Ранее редакция сообщала, что единое пособие положено родителям на каждого ребенка в Новосибирской области.