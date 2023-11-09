Единое пособие положено родителям на каждого ребенка в Новосибирской области

Все нуждающиеся в поддержке семьи могут получить единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Такая мера поддержки была принята с 1 января 2023 года.

― Сначала проводится комплексная оценка нуждаемости семьи. Одно из главных условий — среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в регионе. В нашем регионе этот показатель составляет 14 728 рублей. При рассмотрении заявления учитывается также имущественная обеспеченность семьи. Особый статус имеют многодетные семьи – в них один из родителей может не иметь дохода, ― сообщили в пресс-службе регионального СФР.

Размер пособия может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума. Так как сумма выплат зависимая, то с 1 января 2024 года размер пособия увеличится вместе с величиной прожиточного минимума.

Заявление на пособие можно подать через портал «Госуслуги».

В этом году данной опцией уже воспользовалось более 200 тысяч семей. На выплату Единого пособия Отделение СФР по Новосибирской области направило свыше 16 млрд рублей.