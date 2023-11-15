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Новосибирскому производителю стирального порошка блокируют поставки в Белоруссию

  • 15/11/2023, 17:59
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Новосибирскому производителю стирального порошка блокируют поставки в Белоруссию
Убытки, которые предприятие может понести от потери товарооборота, оцениваются в 70 млн рублей в год.

 «Новосибирскому заводу бытовой химии»  (НЗБХ) заблокировали выход на рынок Республики Беларусь с брендами стиральных порошков TeoN и Stiray. Дело в том, что местная компания ООО «ОптРитейл», используя тот факт, что регистрация товарных знаков имеет территориальный характер, зарегистрировала выше указанные товарные знаки на территории Республики Беларусь. При этом, не поставив в известность российскую сторону. Об этом редакции Infopro54 сообщили на предприятии.

Директор «Новосибирского завода бытовой химии» Рафис Аросланов пояснил Infopro54, что эти действия белорусской компании «блокируют поставки продукции НЗБХ» в страну.  По его словам, убытки, которые предприятие может понести от потери товарооборота оцениваются в 70 млн руб. в год.

— В результате регистрации торговых знаков компанией «ОптРитейл», НЗБХ теряет часть своей потребительской аудитории в республике Беларусь, где продукция под брендами TeoN и Stiray была узнаваемой, продавалась в местных торговых сетях и пользовалась спросом. Кроме того, введение потребителей в заблуждение относительно производителя продукции, маркированной спорным товарным знаком, создает репутационные риски для НЗБХ, — прокомментировал ситуацию директор предприятия.

Он заявил, что поведение белорусского партнера противоречит заявлениям глав двух государств — о развитии товарообмена и блокирует поставку продукции НЗБХ в Беларусь.

— В июне 2023 года президент Беларуси Александр Лукашенко в видеообращении на пленарном заседании X Форума регионов России и Беларуси подчеркнул, что «позиция республики в сфере торговли с Россией остается неизменной: «никаких барьеров и ограничений во взаимодействии», — прокомментировал Аросланов ситуацию редакции.

«Новосибирский завод бытовой химии» (НЗБХ) уведомил своих партнеров о нарушении интеллектуальных прав со стороны ООО «ОптРитейл». Предприятие готовит обращение в Антимонопольную службу республики Беларусь о недобросовестной конкуренции, а также пакет документов для возражения о признании недействительным решения о регистрации товарного знака на территории республики Беларусь. Кроме того, НЗБХ обратится в Министерство промышленности Республики Беларусь и Минпромторг РФ с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации.

Как отметила в беседе с журналистом Infopro54 патентный поверенный РФ № 2106, руководитель юридического отдела ООО «Сибирь Патент» Наталья Слесарюк, подобные инциденты возникают довольно часто.

По ее словам, часто встречаются случаи, когда отечественные производители везут товар в другие страны, не проверив, не зарегистрирован ли там товарный знак, сходный с нанесенным на их товар обозначением. Многие полагают, что, получив товарный знак в России, они достаточно защищены. Между тем, товарные знаки действуют территориально – то есть только на территории той страны, где получена регистрация.

Эксперт советует производителям товаров еще до регистрации товарного знака исследовать вопрос о том, возможно ли к регистрации такое обозначение в привлекательных для экспорта странах. Для этого можно провести оценку охраноспособности и изучить, свободно ли обозначение от прав других лиц. Если обозначение свободно, правильно зарегистрировать его в качестве товарного знака во всех интересующих странах. Только в этом случае можно будет работать спокойно, не опасаясь, что правомерно произведенный в РФ товар в другой стране окажется контрафактом.

Эксперт пояснила, что иногда бизнес также сталкивается с недобросовестной конкуренцией.

— Есть так называемые патентные тролли (патентные рейдеры), которые, чтобы заработать денег, регистрируют товарные знаки в стране, куда производитель товаров ввозит свою продукцию, однако не обеспечил регистрацию бренда. Они предъявляют претензии производителю за «нарушение» своих «прав» и предлагают ему продать «свой» товарный знак за большие деньги. С такими ситуациями можно бороться.  Например, можно признавать регистрацию товарного знака недобросовестной конкуренцией или оспорить правовую охрану по приоритету фирменного наименования или коммерческого обозначения, — подчеркнула патентный поверенный.

Она добавила, что судебные разбирательства могут длиться годами, поэтому стоит задумываться о регистрации товарного знака во всех странах, которые могут интересовать бизнес сейчас или в перспективе, не дожидаясь появления проблем с конкурентами.

По данным предприятия, НЗБХ производит более 50 тыс. тонн готовой продукции бытовой химии. В 2022 году доля компании в сегменте производства стиральных порошков составила 6,3% по РФ (данные НИИ бытовой химии «Росса»). Владелец НЗБХ – Вячеслав Рыченков. Оборот НЗБХ по итогам 2022 года вырос в два раза и составил 2 млрд руб.

Ранее редакция рассказывала о том, как изменилась ситуация с регистрацией патентов иностранцев внутри России и россиян за пределами страны.

Фото: freepik.com, master1305

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : торговая марка НЗБХ


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