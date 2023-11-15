ХК «Сибирь» продлил контракт с двумя молодыми воспитанниками

С двумя воспитанниками новосибирского хоккейного клуба Егором и Иваном Климовичами продлили контракты до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».

18-летний Егор Климович в минувшем сезоне стал вторым бомбардиром молодёжной команды, забив 19 шайб.

20-летний Иван Климович в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром молодёжной команды с 23 шайбами.

В комментариях под постом с этой новостью в социальных сетях болельщики начали активно обсуждать событие.

– Дабл Драгон, получается. – Пока не тянут они уровень… Дальше видно будет. – Младший сырой.. Очень сырой ещё. Старший на фоне 3-4 тройки еще выглядит как-то.

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