ХК «Сибирь» продлил контракт с двумя молодыми воспитанниками

С двумя воспитанниками новосибирского хоккейного клуба Егором и Иваном Климовичами продлили контракты до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».
18-летний Егор Климович в минувшем сезоне стал вторым бомбардиром молодёжной команды, забив 19 шайб.
20-летний Иван Климович в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром молодёжной команды с 23 шайбами.
В комментариях под постом с этой новостью в социальных сетях болельщики начали активно обсуждать событие.
– Дабл Драгон, получается.
– Пока не тянут они уровень… Дальше видно будет.
– Младший сырой.. Очень сырой ещё. Старший на фоне 3-4 тройки еще выглядит как-то.
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Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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