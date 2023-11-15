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ХК «Сибирь» продлил контракт с двумя молодыми воспитанниками

  • 15/11/2023, 18:55
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ХК «Сибирь» продлили с двумя молодыми воспитанниками
Контракты продлены до 2025 года.

С двумя воспитанниками новосибирского хоккейного клуба  Егором и Иваном Климовичами продлили контракты до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».

18-летний Егор Климович в минувшем сезоне стал вторым бомбардиром молодёжной команды, забив 19 шайб.

20-летний Иван Климович в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром молодёжной команды с 23 шайбами.

В комментариях под постом с этой новостью в социальных сетях болельщики начали активно обсуждать событие.

– Дабл Драгон, получается.

– Пока не тянут они уровень… Дальше видно будет.

– Младший сырой.. Очень сырой ещё. Старший  на фоне 3-4 тройки еще выглядит как-то.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» одержала великолепную победу над «Торпедо».

Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте

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Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : ХК Сибирь продлили контракт


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