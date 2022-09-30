Часть социальных выплат с 1 октября будет проиндексирована

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством Прайм сообщил, что с начала октября система социальных выплат претерпит некоторые изменения.

Эксперт рассказал, что во некоторых регионах страны с 1 октября индексация коснется выплат по социальным льготам и детским пособиям и фиксированных выплат для пенсионеров старше 80 лет. Семьям, чей доход на одного человека ниже регионального прожиточного минимума, до указанной даты нужно подать заявления в ПФР для получения пособий на детей 8-17 лет.

С 1 января следующего года льготники вправе получать выплаты, которые не начисляют автоматически, в виде денежных средств. Или это может быть «набор социальных услуг» (НСУ), таких как лекарства и препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки и бесплатный проезд, добавил Гиринский.

Ранее редакция сообщала, что со следующего года малоимущие семьи будут получать универсальное пособие. В одной выплате объединится ряд действующих сегодня мер соцзащиты.