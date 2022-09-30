Подрядчик незаконно заработал на госконтракте 62 млн рублей

В Новосибирске Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 38- летнего директора ООО «Абсолют» Артема Заградского в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с 22 июня 2018 года по 27 декабря 2018 год в рамках муниципального контракта компания ООО «Абсолют» должна была выполнить работы по реконструкции здания насосно-фильтровальной станции (предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды), расположенной в поселке Новояркуль Чановского района Новосибирской области. Обвиняемый злоупотребил доверием заказчика, завысил объем выполненных работ и заменил часть использованного оборудования на более дешевое, в результате чего получил денежные средства в сумме более 62 млн рублей, причинив своими преступными корыстными действиями Озеро-Карачинскому сельсовету Чановского района Новосибирской области материальный ущерб на указанную сумму.

На имущество обвиняемого наложен арест. Вину в обвиняемый не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, первый приговор, связанный с махинациями в ходе реконструкции насосно-фильтровальной станции в Новояркуле, огласили еще в июне 2022 года. Бывшему замглавы администрации Чановского района по ЖКХ Андрею Тузову назначили 4 года условно за получение взятки (ст. 290 УК РФ). Чиновника подкупили представители все того же ООО «Абсолют».

ООО «Абсолют», по данным «Контур.Фокус», было образовано в июле 2010 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Директором и единственным учредителем является Артем Заградский. На конец 2020 года выручка компании составила 78,4 млн руб., чистая прибыль — 299 тыс.