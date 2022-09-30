Рекламодателям

Подрядчик незаконно заработал на госконтракте 62 млн рублей

  • 30/09/2022, 12:13
мошенничество на госконтракте
Дело о мошенничестве при строительстве насосно-фильтровальной станции передано в суд.

В Новосибирске Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 38- летнего директора ООО «Абсолют» Артема Заградского в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, с 22 июня 2018 года по 27 декабря 2018 год в рамках муниципального контракта компания ООО «Абсолют» должна была выполнить работы по реконструкции здания насосно-фильтровальной станции (предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды), расположенной в поселке Новояркуль Чановского района Новосибирской области. Обвиняемый злоупотребил доверием заказчика, завысил объем выполненных работ и заменил часть использованного оборудования на более дешевое, в результате чего получил денежные средства в сумме более 62 млн рублей, причинив своими преступными корыстными действиями Озеро-Карачинскому сельсовету Чановского района Новосибирской области материальный ущерб на указанную сумму.

На имущество обвиняемого наложен арест. Вину в обвиняемый не признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу.

новости Новосибирска

Чиновник получил 4 года условно за взятку автомобилем

Напомним, первый приговор, связанный с махинациями в ходе реконструкции насосно-фильтровальной станции в Новояркуле, огласили еще в июне 2022 года. Бывшему замглавы администрации Чановского района по ЖКХ Андрею Тузову назначили 4 года условно за получение взятки (ст. 290 УК РФ). Чиновника подкупили представители все того же ООО «Абсолют».

ООО «Абсолют», по данным «Контур.Фокус», было образовано в июле 2010 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Директором и единственным учредителем является Артем Заградский. На конец 2020 года выручка компании составила 78,4 млн руб., чистая прибыль — 299 тыс.

Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области

401

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество на госконтракте Мошенничество в особо крупном размере госторги Взятка чиновнику


аптечка первой медицинской помощи

В Новосибирске повышенный спрос на предметы первой медицинской помощи

В мэрии прокомментировали ситуацию с товарами для формирования аптечек первой помощи.
Читать статью >>
лабораторная диагностика

В лабораториях формируется дефицит реагентов для самых банальных анализов

С рынка уходят крупные иностранные поставщики, которые обеспечивали от 50 до 90% некоторых видов исследований на биохимию, а также прочих видов лабораторной диагностики.
Читать статью >>
купить коммерческую недвижимость

Как рынок коммерческой недвижимости отреагировал на отъезды предпринимателей?

Можно ли сейчас купить торговую, офисную недвижимость с дисконтом?
Читать статью >>
строительство поликлиник и школ в Новосибирске

Концессиям и ГЧП в Новосибирской области дали очередное «последнее предупреждение»

Их обсуждение на сессии регионального парламента прошло без ожидавшегося скандала, но предпосылки для обострения ситуации четко обозначились.
Читать статью >>

Актуальный разговор

руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина

Мнение бизнеса. Почему в России тормозит импортозамещение?

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирской области совместно с агентством стратегического маркетинга Strategra провело исследование потребителей дефицитных товаров в регионе.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске повышенный спрос на предметы первой медицинской помощи

30/09/2022, 15:38

В лабораториях формируется дефицит реагентов для самых банальных анализов

30/09/2022, 13:35

Новосибирцы этим летом стали чаще отдыхать в Шерегеше и «русском Тибете»

30/09/2022, 13:12

Предприниматели Новосибирска поделятся секретом успеха с молодежью

29/09/2022, 18:35
Популярное

Фейковые выплаты по мобилизации – новый способ обмана доверчивых россиян

30/09/2022, 15:35

Размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей

30/09/2022, 13:15

Часть социальных выплат с 1 октября будет проиндексирована

30/09/2022, 11:38

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Новосибирский завод увеличит производство продукции благодаря нацпроекту

30/09/2022, 09:30

Компании МСБ могут получить гарантии при закупках у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ

29/09/2022, 18:35

ВТБ повышает эффективность работы контакт-центра

29/09/2022, 16:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска