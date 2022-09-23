— С 1 января предлагается ввести универсальнoе посoбие для семей с низкими доходами. Онo объединит целый ряд действующих мер сoциальной защиты, в том числе выплаты, котoрые предoставляются в связи с рoждением или усынoвлением малыша и до дoстижения им трех лет, — цитирует ТАСС заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на заседании правительства РФ.

Правом получения этого пособия также смогут воспользоваться семьи с детьми в возрасте до 17 лет, в случае, если среднедушевой доход членов семьи ниже одного регионального прожиточного минимума.

В универсальное пособие будут включены: действующие пособие беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, выплата на первого ребенка до трех лет, выплата на третьего ребенка до трех лет, а также пособия на детей от трех до восьми лет и на детей от восьми до 17 лет.

На обновленное пособие могут рассчитывать и нуждающиеся женщины, которые встали на медицинский учет на ранних сроках беременности.

Чтобы его оформить, следует подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или социальный фонд.

Ранее редакция сообщала о расширении перечня соцвыплат, поступающих на карту «Мир».