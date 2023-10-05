Часть средств, вырученных от реализации имущества «Дяди Дёнера», получат обманутые инвесторы

Проведенная инвентаризация и оценка имущества ООО «Дядя Дёнер» позволяет рассчитывать на перечисление части средств в счет задолженности перед инвесторами. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ).

— В ходе реализации мероприятий конкурсного производства часть торговых точек ООО «Дядя Дёнер» переданы в аренду, доходы от их использования поступают в конкурсную массу. Также проведена инвентаризация и оценка имущества должника, как находящегося в залоге, так и не обремененного залогом. Сведения о предварительных результатах оценки имущества размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Отдельное имущество должника, в том числе права на товарные знаки, в настоящий момент еще не оценены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обязанности перед инвесторами относятся к третьей очереди удовлетворения требования конкурсных кредиторов. На сегодняшний день, признанная судом задолженность эмитента перед инвесторами составляет 131 727 354 рубля.

Представитель владельцев облигаций уточнил, что сроки реализации имущества и итоговая сумма, которая будет направлена держателям облигаций, пока не сообщаются, работа в данном направлении продолжается.

Напомним, сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. В мае 2021 года компания допустила технический дефолт по выплатам купонов облигаций. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Покупатели облигаций компании обратились в суд. В январе 2023 года в рамках банкротства в компании введена процедура наблюдения, конкурсное производство открыто на срок до 5 декабря 2023 года. В сентябре 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление ООО «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ) о включении в реестр требований кредиторов.

Ранее редакция сообщала, что имущество новосибирской сети «Дядя Дёнер» оценено в 20,3 млн рублей.