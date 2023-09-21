Имущество новосибирской сети «Дядя Дёнер» оценено в 20,3 млн рублей

Имущество новосибирской банкротящейся сети стритфуда «Дядя Дёнер» оценили в 20,382 млн рублей. Сообщение конкурсного управляющего компании Аркадия Зырянова размещено в Едином реестре сведений о банкротстве.

Грузовые автомобили (2016 года выпуска) оценены, входящие в состав активов организации, оценены в 1,298 млн рублей; 59 торговых павильонов (от 9 до 25 кв. метров) — в 14,628 млн рублей, остальная часть суммы приходится на оборудование и комплектующие.

В отчете говорится, что оценка проведена по состоянию на 16 августа 2023 года.

Напомним, что сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году бизнесменами Антоном Лыковым и Антоном Горестовым. Кроме Новосибирска, сеть также представлена в Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и кузбасском Шерегеше.

В 2018 году компания «Дядя Дёнер» вышла на рынок публичных заимствований, эмитировав несколько выпусков облигаций. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал». В 2021 году «Дядя Дёнер» допустил по облигациям два дефолта. По первой эмиссии объем неисполненных обязательств составил 554 800 руб., по второй — порядка 20 490 408 руб. В мае 2022 года ООО «ЮЛКМ», представляющее интересы владельцев облигаций, обратилось в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Антона Лыкова, однако получило отказ. ООО «ЮЛКМ» также подало иск на банкротство ООО «Дядя Дёнер» и Антона Лыкова.

Напомним, сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 млн рублей. Организатором размещения выступила компания «Юнисервис Капитал». В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 млн. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства: хлебобулочного и мясного цехов.

В 2021 году «Дядя Дёнер» была одной из крупнейших сетей уличного питания в России, насчитывала более 120 павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тысячи рублей, по второй — около 20,5 млн. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд.

22 июня 2023 года арбитражный суд Новосибирской области принял решение признать ООО «Дядя Дёнер» банкротом. Владельцы облигаций пытаются взыскать с ООО «Дядя Дёнер» 22,5 млн рублей купонного дохода и процентов за неисполнение обязательств.

Ранее редакция сообщала, что кредиторы «Дяди Дёнера» ищут имущество компании.