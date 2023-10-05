Министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Новосибирск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня работает в Новосибирске. Об этом сообщает Om1.ru с ссылкой на свой источник. Информацию подтвердили и источники Infopro54 в силовых структурах. В маршрут визита Шойгу входит «Новосибирский приборостроительный завод», а также «Новосибирский авиационный завод им Чкалова». В планах министра — проведение совещания по выполнению предприятиями ОПК региона гособоронзаказа.

По данным источника редакции Infopro54, Шойгу ненадолго задержится в Новосибирске. Сегодня же он улетит из города.

Напомним, что завод по производству комплектующих для приборов ночного видения ЗАО «Экран ФЭП» в конце августа подал заявление в прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах с просьбой не допустить срыв исполнения гособоронзаказа. В заявлении, копия которого имеется в распоряжении редакции, утверждается, что АО «Новосибирский приборостроительный завод» (Входит в холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех». — Ред.) якобы предъявил завышенные требования к партии электронно-оптических преобразователей и отказался принять партию приборов. Тем самым, как уверены авторы заявления, под угрозой срыва оказалось исполнение гособоронзаказа.

Ранее редакция сообщала о том, что Андрей Травников дал старт осенней призывной кампании в Новосибирской области.