Певец из Карасукского района Новосибирской области Анатолий Третьяков скончался. Об этом сообщили редакции Infopro54 в Муниципальном бюджетном учреждении культуры и молодежной политики Карасукского района Новосибирской области .

— Его похоронили вчера, 5 октября. Ему было 66 лет, — отметили в разговоре с журналистом Infopro54.

Многим его голос напоминал Муслима Магомаева.

Сибиряк не раз выступал перед зрителями в Карасукском районе и на других региональных концертных площадках.

Третьяков последние годы жизни страдал от тяжёлой болезни. В конце июня 2023 года ему понадобилось переливание редкой группы крови, на просьбу откликнулись близкие люди и поклонники.

Ранее редакция сообщала о том, что скончался известный новосибирский онколог Владимир Войцицкий.