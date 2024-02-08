Частные детсады и школы предложили включать в проекты жилой застройки

Государственно-частное партнерство в сфере образования до сих пор не доросло до того качества, которое закладывалось в него изначально на уровне идеи.

В аппарате уполномоченного при президенте РФ состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы частного образования». Там как раз обсуждался опыт регионов по реализации ГЧП.

― Чаще всего, когда речь идет о ГЧП, мы видим создание образовательной инфраструктуры за счет частных инвестиций. Губернатор должен отчитаться перед федеральным центром о том, сколько у него проектов ГЧП в области образования. Чиновники – люди занятые и идут по самому короткому пути, просят какой-то бизнес построить школу или детский сад и передать региону. Но это не ГЧП. Социально ответственный бизнес – да. Подарок городу – да. Но не ГЧП в классическом понимании, ― отметил эксперт Амет Володарский.

Чтобы такого не происходило, а частный оператор мог расширять возможности своего бизнеса, специалисты предложили пересмотреть нормативные акты документов ГЧП в образовании. Это касается не только строительства объектов, но и вовлечения частных образовательных учреждений в работу государственных школ.