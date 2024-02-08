Цех металлообработки построит завод «Электросигнал» в Новосибирске

Совет директоров АО «Электросигнал» принял решение заключить договор подряда с ООО «НОВАК» для строительства корпуса цеха металлообработки площадью 1492,24 кв.м на производственной площадке №2 на улице Добролюбова. Кроме того, компания должна провести индивидуальные испытания и пусконаладочные работы оборудования, которое будет установлено на площадку. Совокупный объем инвестиций в проект — 132 млн рублей.

АО «Электросигнал» работает на рынке более 80 лет, уставный капитал — 12,6 млн рублей. Входит в список заводов оборонно-промышленного комплекса, включен в список системообразующих региональных предприятий Новосибирской области. Выпускает профессиональные средств радиосвязи, разрабатывает и производит радиоэлектронную аппаратуру для различных отраслей промышленности и силовых структур. В советское время выпускал телевизоры «Изумруд». Выручка в 2023 году составила 230 млн рублей (+5%), чистый убыток 10,5 млн рублей (-209%). Информация о собственниках- частных лицах закрыта. Генеральный директор — Николай Рычков. У компании четыре дочерние организации.

Ранее редакция сообщала о том, что «Электросигнал» планировал создать на своей площадке промышленный парк.