Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

— Мы заинтересованы в привлечении туристов из других регионов и стран, поэтому приняли решение о создании на территории Новосибирской области медицинского туристического кластера. В ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве между медицинскими организациями, туроператорами, организациями сферы гостеприимства и развлечений, — пояснила Infopro54 директор клиники «1+1» Татьяна Тищенко.

По ее словам, технологии, услуги и сервис, которые сегодня предлагают многие медицинские клиники Новосибирска, находятся на мировом уровне, а ценовая политика более скромная, чем в европейских странах. Это привлекает медицинских туристов не только из регионов России, но и из-за рубежа. В частности, по наблюдению Татьяны Тищенко, иностранцев интересуют такие услуги, как протезирование, стоматология, пластические операции, cheсk-up. У жителей Казахстана большим спросом пользуется гастроэнтерологическая помощь.

— Многие клиники в Новосибирске уже работают с такими клиентами, но каждая делает это, как может. В этом процессе не хватает организованности и маршрутизации. По нашим оценкам, необходимо выстраивать системную работу совместно с туроператорами, компаниями, работающими в сфере гостеприимства, чтобы предлагать людям услугу в комплексе и по оптимальным ценам, для любого кошелька. Это масштабный проект, требующий глубокой проработки, — отметила собеседник Infopro54. — До сих пор в нашем регионе в этом плане активно развивался и поддерживался оздоровительный или санаторно-курортный туризм, который практически не затрагивал именно медицинское направление. Что касается туроператоров, то они пока предпочитают вывозить наших граждан в клиники Израиля, Германии, Кореи и Китая.

Сейчас интерес к заключению соглашения проявили 10 частных медорганизаций Новосибирска. Татьяна Тищенко уверена, что остальные игроки рынка будут отслеживать ситуацию и подключаться к процессу после того, как появится стабильный поток пациентов.

Председатель правления некоммерческого партнерства «Новосибирская ассоциация туристских организаций» Дмитрий Микитченко отметил, что три крупные государственные клиники региона уже много лет работают в сегменте медицинского туризма, привлекая пациентов из-за рубежа: ННИИТО, клиника Мешалкина и клиника Микрохирургии глаза. Пациенты клиники Мешалкина проходят реабилитацию в санатории «Сосновка», где пациенты после операции могут получить определенный комплекс медуслуг.

— То, что интерес к этой теме проявили другие медорганизации, — логично и ожидаемо. Во-первых, в регионе растет количество предложений по высококвалифицированной медицинской помощи, развиваются базы лечебных учреждений, которые закупают новое оборудование, повышается квалификация врачей, — поясняет Микитченко. — Во-вторых, не исключаю, что из-за пандемии у местных клиник упал клиентопоток, в том числе из-за того, что люди не могут просто так пересечь границу, и сейчас они ищут новые каналы привлечения пациентов. В такой ситуации объединение, продвижение услуг через медицинский туризм и привлечение турбизнеса к продвижению услуг медицинских организаций — это грамотное и полезное решение для медучреждений.

Собеседник Infopro54 напомнил, что во многих зарубежных странах клиники, работающие с иностранными пациентами, привлекают к сотрудничеству турагентства, которые берут на себя вопросы создания условий для приема этой категории туристов: оформление виз, решение вопросов с языковым барьером, подбор мест размещения и т.д.

— Медицинский туризм — это действительно комплексная услуга, требующая от турагента определенной квалификации. Для медицинского туриста первичным является качество лечения, а место проживания, питания и досуга отходит на второй-третий план, поэтому тут необходимо будет формировать самые разные варианты предложений, — констатирует Дмитрий Микитченко.

Согласно рейтингу «лучших городов для медицинского туризма», составленному сайтом «ТурСтат» в 2019 году, Новосибирск вошел в топ-10 самых популярных мест для отдыха и лечения и занял 6 место. Первое место — Тель-Авив (Израиль), пятое — Берлин (Германия). Среди российских городов в топ-5 входили Санкт-Петербург, Москва и Казань — лучшие в России для медицинского туризма.