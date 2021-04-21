Частному сектору — отдельное внимание

В профильных департаментах мэрии и администрациях районов Новосибирска организована работа по назначению специалистов, ответственных за формирование, сопровождение и реализацию программы благоустройства и развития частного сектора, расположенного в границах города. Такое решение было принято в начале апреля специальной рабочей группой.

— Советом рабочей группы принято решение в рамках муниципальных программ «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в 2020-2025 годах» и «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирска на 2016-2022 годы» выделить отдельные мероприятия с указаниями объемов финансирования по ряду направлений, — сообщает вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов. — Сформировать и утвердить отдельным актом мэрии отдельную городскую программу, которая объединит все мероприятия по благоустройству частного сектора. Каждое направление будет детализировано наказами депутатов седьмого созыва.

В качестве основных направлений в муниципалитете называют ремонт и содержание дорог, водоотводных каналов, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, строительство газовых сетей для газификации жилых домов и создание площадок накопления твердых бытовых отходов.

Помимо финансирования в рамках муниципальных программ, как сообщают в мэрии Новосибирска, могут быть привлечены и средства областного бюджета. В настоящее время уже направлено обращение на имя губернатора о выделении городу ряда дополнительных целевых субсидий, в том числе на ремонт дорог частного сектора, в сумме 50 млн рублей.

Стоит напомнить, что годом ранее горсовет Новосибирска прошлого созыва поднимал вопрос софинансирования дорог частного сектора со стороны области. Как было озвучено депутатами горсовета и чиновниками мэрии, региональное правительство не выполнило свои обязательства по софинансированию, хотя муниципалитет предусмотрел 50 млн рублей соответствующих бюджетных расходов.