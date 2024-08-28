Ситуация в экономике регионов Сибирского федерального округа стабильная

Лидерами по индексу промышленного производства в округе стали Республика Алтай – 106%, Алтайский край – 107,4%, Иркутская область – 111,7%. В обрабатывающей промышленности объём производства вырос до 102,8%. Так, положительная динамика отмечена в пищевой промышленности, розничной торговле, общественном питании, производстве электроэнергии. Самые высокие индексы обрабатывающих производств отмечены в Алтайском крае – 107,7%, Иркутской – 108,7% и Новосибирской областях – 109,5%.

Объём инвестиций в основной капитал в округе вырос до 109,3%. Лидеры по привлечению инвестиций — республики Тыва и Хакасия (прирост в 2,3 и 1,8 раза соответственно).

Также в регионах СФО по итогам первого полугодия 2024 года сохраняется рост в сфере жилищного строительства. В сфере жилищного строительства лидируют Новосибирская, Иркутская области и Красноярский край.

В регионах округа активно реализуются программы расселения аварийного жилья: с 2019 по 2024 годы жилищные условия улучшены для 76,5 тысячи сибиряков, расселено 1,3 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Досрочно граждане из аварийного жилья расселены в Алтайском крае и Новосибирской области, в этом году работы должны быть завершены в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской области и Кемеровской области-Кузбассе.

Что касается цен на товары и услуги, их рост в округе сохраняется, но более низкий по сравнению со среднероссийским показателем. С начала года цены на товары и услуги по округу выросли на 4,89%.