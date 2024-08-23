Восемь человек спасли пожарные из горящей многоэтажки в Новосибирске

Сотрудники МЧС России спасли людей при пожаре в девятиэтажном доме Новосибирска. На своих руках спасатели смогли вытащить 8 человек, 15 жильцов смогли покинули свои квартиры самостоятельно.

По сообщению ГУ МЧС по Новосибирской области, около полуночи в доме на улице Беловежской в Кировском районе города произошёл пожар.

Загорелась электропроводка в подъезде с шестого по восьмой этажи на площади три квадратных метра. Из-за сильного задымления жильцам верхних этажей требовалась помощь.

– Информация о пострадавших не поступала. Всего реагировали 30 человек и 10 единиц техники, – говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, что с 12 по 18 августа пожарные ликвидировали 81 возгорание в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном здании Новосибирска.