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Золото в Спартакиаде учащихся России взял спортсмен из Новосибирска

  • 28/08/2024, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Золото в Спартакиаде учащихся России взял спортсмен из Новосибирска
Он выиграл турнир по дзюдо.

Новосибирский спортсмен Денис Кулигин стал победителем турнира по дзюдо в рамках Спартакиады учащихся России.

Денис Кулигин, воспитанник тренеров Алексея Мордвинова и Александра Михайлова, одержал уверенную победу в весовой категории свыше 90 кг.

Соревнования, в которых принимают участие молодые спортсмены до 18 лет, проходят с 25 по 29 августа в городе Армавире Краснодарского края. В них участвуют около 400 спортсменов из 79 регионов России.

Кроме того, спортсменки из Новосибирска завоевали золотые медали в подводном спорте и слаломе. Они стали лучшими на чемпионате мира и первенстве России.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы готовы производить яхты для детских команд всей России.

Источник фото: Мэрия Новосибирска

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : спортсмен Спартакиада Дзюдо


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