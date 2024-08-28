Золото в Спартакиаде учащихся России взял спортсмен из Новосибирска

Новосибирский спортсмен Денис Кулигин стал победителем турнира по дзюдо в рамках Спартакиады учащихся России.

Денис Кулигин, воспитанник тренеров Алексея Мордвинова и Александра Михайлова, одержал уверенную победу в весовой категории свыше 90 кг.

Соревнования, в которых принимают участие молодые спортсмены до 18 лет, проходят с 25 по 29 августа в городе Армавире Краснодарского края. В них участвуют около 400 спортсменов из 79 регионов России.

Кроме того, спортсменки из Новосибирска завоевали золотые медали в подводном спорте и слаломе. Они стали лучшими на чемпионате мира и первенстве России.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы готовы производить яхты для детских команд всей России.