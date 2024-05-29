Частный парк «Новосиб» остался в реестре промпарков страны

Индустриальный парк «Новосиб» и его управляющая компания ООО «Новая лизинговая компания» прошли процедуру аккредитации в Минпромторге РФ и остались в реестре индустриальных парков страны. Данную процедуру все парки РФ обязаны проходить раз в пять лет. Это позволяет им претендовать на меры государственной поддержки.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников напомнил, что парк «Новосиб», который развивается в формате «brownfield», вошел в реестр в 2018 году. На территории парка расположены объекты коммерческой недвижимости, офисного, производственного и складского назначения. На площадке парка осуществляют свою деятельность 43 резидента, с общей численность сотрудников более 3000 человек. Общая площадь земли парка составляет 23,9 га. Одним из первых резидентов парка стало АО «Новосибирский патронный завод».

Ранее редакция сообщала о том, что на территории парка «Новосиб» планируют построить гостиницу.