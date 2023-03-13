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В промышленном парке «Новосиб» появится гостиница

  • 13/03/2023, 17:23
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В промышленном парке «Новосиб» появится гостиница
В ней будут проживать сотрудники компаний-резидентов.

Мэрия Новосибирска разрешила ООО «Новая лизинговая компания» — оператору частного промышленного парка «Новосиб» — изменить условно разрешенный вид использования земельного участка на территории предприятия: с зоны производственной деятельности (П-1) на «гостиничное обслуживание» (4.7). Речь идет об участке площадью 69807 кв. м.

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Заместитель генерального директора парка «Новосиб», депутат горсовета Новосибирска Александр Тарасов пояснил, что часть производственного корпуса площадью 1800 кв. м планируется переоборудовать под гостиницу.

— На территории промышленного предприятия такой объект, как гостиницу, по законодательству строить нельзя, поэтому мы были вынуждены внести изменения в промзону и добиваться изменения разрешенного использования участка, — говорит Тарасов. — Корпус никто не сносит. Просто часть его будет модернизирована под гостиницу.

Собеседник редакции подчеркнул, что гостиница — не бизнес-проект, а часть инфраструктуры парка, которая создается по запросам резидентов.

— У нас в России иностранцам-трудовым мигрантам разрешено пребывать на тех предприятиях, где для них создаются условия для проживания. Для российских граждан это не особо распространено. Между тем сегодня огромный дефицит рабочих рук. В городе найти нужных специалистов сложно. Кроме того, их вымывают с рынка, переманивают предприятия, работающие в сфере ОПК. Поэтому мы решили, что будем привлекать специалистов из районов области, а также из других регионов вахтовым методом, — говорит Тарасов. — У нас есть заявки от всех резидентов: от пищевого производства до металлообработки.

Сейчас, после получения разрешения на изменение разрешенного использования участка, парк «Новосиб» начинает готовить проектно-сметную документацию по перепрофилированию объекта. Объем инвестиций в проект Александр Тарасов пока назвать затруднился. По его словам, в гостинице будут созданы номера на 117 койко-мест с санузлами и душевыми, а также условия для приготовления пищи, отдыха.

— Часть предприятий для привлечения кадров сегодня субсидирует  им стоимость аренды. У наших резидентов нет возможности заложить эти суммы в заработную плату, поэтому мы решили сами инвестировать в создание гостиницы как в инфраструктурный объект парка. Мы понимаем, что не заработаем на этом объекте, но у резидентов появится возможность привлекать сотрудников на конкурентных условиях, — поясняет Александр Тарасов. — Предприятия-резиденты будут нести ответственность и затраты на содержание гостиницы, а также обеспечение своих сотрудников питанием.

Промышленно-логистический парк

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Напомним, на территории промышленно-логистического парка для обеспечения работы сотрудников резидентов сейчас также строится гостиница и две большие столовые. Ранее о создании гостиницы\общежития для привлечения сотрудников редакции рассказывал директор ЗАО «СХП Ярковское», депутат Заксобрания Глеб Поповцев.

Частный индустриальный парк «Новосиб» находится в промышленной зоне Ленинского района Новосибирска, на улице Станционной, 30а, сформирован по типу brownfield — расположен на базе ОАО «Новосибирский завод низковольтной аппаратуры». Входит в реестр Минпромторга РФ.

ООО «НЛК» образована в 2014 году, является собственником участка общей площадью 63,5 га, на котором расположены 26 объектов коммерческой недвижимости офисного, производственного и складского назначения. Основным видом деятельности ООО «НЛК» является сдача в аренду производственных, административных, складских помещений и оборудования. За время управления индустриальным парком услугами ООО «НЛК» воспользовались более ста малых, средних и крупных предприятий, говорится на сайте компании.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал компании составляет 28,2 млн рублей. Выручка в 2021 году — 475 млн рублей, чистая прибыль — 197,6 млн. Учредителями оператора парка — ООО «НЛК» — являются Александр Осадчий, Петр Добрынин и Николай Демьяненко — по 17,33%, 16% — Сергей Демьяненко, 8% — Святослав Добрынин, по 5,33% — Полина Авагян, Анатолий Осадчий, Мария Тарасова, по 4% — у Никиты и Ирины Добрыниных.

 

Ранее редакция рассказывала о планах развития индустриального парка «Новосиб». 

Фото редакции

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Рубрики : Общество Бизнес Промышленность Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленный парк парк Новосиб кадры для промышленности гостиница для сотрудников


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