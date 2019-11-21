Частным инвесторам пока невыгодно строить социальное жилье

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин поддержал предложение депутатов Госдумы разработать федеральную программу для развития в России института некоммерческого арендного жилья для представителей не самых обеспеченных слоев населения, сообщает Единый Реестр Застройщиков (ЕРЗ). Отмечается. что с такой инициативой выступила в среду на заседании комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству его председатель Галина Хованская.

— Этот институт позволит вытащить людей из многолетней очереди и минимизировать затраты государства на жилье по договору социального найма, — уверенно заявила депутат, с сожалением отметив, что пока на всю страну насчитывается «всего полтора десятка домов в некоммерческом найме.

Приглашенный на заседание комитета замглавы Минстроя Никита Стасишин согласился с Хованской.

— С учетом невозможности сегодня привлекать деньги с рынка и заинтересовывать инвесторов надо делать программу, добиваться выделения финансирования, — отметил замглавы Минстроя.

Он пояснил, что девелоперам невыгодно сегодня вкладываться в строительство арендного жилья на местах, так как у них нет возможности привлекать дешевые и долгосрочные банковские кредиты, а региональные муниципальные бюджеты не в состоянии субсидировать имеющиеся ставки по кредитам для застройщиков.

В ЕРЗ напомнили, что определенная законодательная база для строительства арендного жилья в России уже создается. Так во вторник Госдума приняла во втором чтении закон, уточняющий полномочия единого института развития в жилищной сфере — госкомпании ДОМ.РФ — и механизмов их реализации. В соответствии с ним, на эту организацию возложена, среди прочих, задача по стимулированию развития рынка арендного жилья в России.

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