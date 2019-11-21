Тепло в дома Кировского района планируют подать до 22 часов

Авария на теплосети в Кировском районе Новосибирска устранена, сообщили в пресс-службе СГК. Управляющим организациям в ближайшее время будут даны телефонограммы на запуск отопления.
— Чтобы радиаторы в квартирах стали горячими, потребуется несколько часов, и не менее суток, чтобы температура в квартирах стала комфортной, — напоминают в теплосетевом подразделении Сибирской генерирующей компании.
Напомним, работы по замене участка трубы на квартальной теплосети по улице Комсомольская велись с 22 часов 20 ноября. Сроки окончания работ пришлось продлить с 7:15 до 14:00 21 ноября – в ходе устранения аварии стало очевидно, что объем ремонта нужен большой.
— Место замены дефектного участка обычно составляет 2-5 метров трубопровода. А в данном случае возникла необходимость увеличения работ кратно. 30 метров — это тот необходимый объём для замены, который позволил восстановить теплоснабжение. Вскрытый трубопровод находился в очень плохом техническом состоянии, более короткий отрезок трубы просто невозможно было бы приварить к трубопроводу, — пояснил советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.
К теплоснабжению подключают 12 жилых домов, а также 3 детских и одно лечебное учреждение:
Как сообщили в мэрии города Новосибирска, по решению комиссии администрация Кировского района организовала круглосуточные пункты обогрева населения в нескольких школах: № 192 (ул. Чигорина, 8), в школе № 64 (ул. Чемская, 38) и в школе № 49 (ул. Урманова, 26).
Фото предоставлено пресс-службой СГК
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