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Тепло в дома Кировского района планируют подать до 22 часов

Энергетики завершили ремонт на теплотрассе и начали заполнение системы отопления теплоносителем.
  • 21/11/2019, 16:29
Тепло в дома Кировского района планируют подать до 22 часов

Авария на теплосети в Кировском районе Новосибирска устранена, сообщили в пресс-службе СГК. Управляющим организациям в ближайшее время будут даны телефонограммы на запуск отопления.

— Чтобы радиаторы в квартирах стали горячими, потребуется несколько часов, и не менее суток, чтобы температура в квартирах стала комфортной, — напоминают в теплосетевом подразделении Сибирской генерирующей компании.

Напомним, работы по замене участка трубы на квартальной теплосети по улице Комсомольская велись с 22 часов 20 ноября. Сроки окончания работ пришлось продлить с 7:15 до 14:00 21 ноября – в ходе устранения аварии стало очевидно, что объем ремонта нужен большой.

— Место замены дефектного участка обычно составляет 2-5 метров трубопровода. А в данном случае возникла необходимость увеличения работ кратно. 30 метров — это тот необходимый объём для замены, который позволил восстановить теплоснабжение. Вскрытый трубопровод находился в очень плохом техническом состоянии, более короткий отрезок трубы просто невозможно было бы приварить к трубопроводу, — пояснил советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

К теплоснабжению подключают 12 жилых домов, а также 3 детских и одно лечебное учреждение:

  • жилые дома: Комсомольская, 14, 8, 6,6/1, 4; Герцена, 8, 8/1, 8/2, 6, 6/1, 20, 10;
  • детские сады: Герцена, 10/1, 12, 14;
  • больница: Герцена, 11;
  • торговые и хозяйственные здания: Комсомольская, 2, 2/1, 2/2; Герцена, 6, 20/1.

Как сообщили в мэрии города Новосибирска, по решению комиссии администрация Кировского района организовала круглосуточные пункты обогрева населения в нескольких школах: № 192 (ул. Чигорина, 8), в школе № 64 (ул. Чемская, 38) и в школе № 49 (ул. Урманова, 26).

Фото предоставлено пресс-службой СГК

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