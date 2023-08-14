Чат-боты помогут новосибирцам решить социальные вопросы

Центры социальной поддержки населения заработали в социальных сетях с 14 августа. Теперь все интересующие население вопросы можно адресовать чат-боту в Телеграме.

— Из первых рук получить информацию по вопросам, касающемся деятельности центра социальной поддержки населения по месту жительства гражданина. Действующие в регионе меры поддержки, условия и даты предоставления той или иной выплаты, возможность оформления финансовой помощи в трудной жизненной ситуации, предоставление путевок в детские оздоровительные учреждения и многое другое, — сообщает министерство труда и социального развития Новосибирской области.

Виртуальные специалисты готовы принимать сообщения с 9 до 18 часов по местному времени с понедельника по пятницу.