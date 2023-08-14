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Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения

  • 14/08/2023, 12:14
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Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения
Как следствие, это может увеличивать сроки ремонта.

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения (ПО), передают «Известия» со ссылкой на представителей компании. По их словам, как следствие, это может увеличивать сроки ремонта. Вместе с тем эксперты отмечают, что теперь ремонт и обслуживание машин будет осуществляться на основе «накопленного опыта и знаний».

Напомним, что Mercedes-Benz покинул РФ минувшей осенью. Его активы, в том числе завод в Подмосковье, выкупил ГК «Автодом» — один из крупнейших автомобильных холдингов, обслуживающий премиальные и люксовые машины.

Однако в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметили, что проблемы коснулись не только автомобилей Mercedes. Доступ к ПО затруднен для большинства зарубежных марок машин.

При этом отечественные дилеры уверяют, что продолжат качественно обслуживать автомобили в нашей стране.

Ранее редакция сообщала, что Грузия перекрыла «параллельный импорт» в РФ автомобилей из США и стран ЕС.

Фото: ru.freepik.com — peoplecreations 

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Регионы: Россия

Теги : санкции программное обеспечение политика бизнес автодилеры Mercedes-Benz


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