В школах Новосибирска появятся уроки самбо

Занятия самбо появятся в учебной программе новосибирских школьников в 2023-2024 году. Регион присоединился ко Всероссийскому проекту.

— Сегодня федеральный проект шагает по всей стране. Новосибирская область не исключение. Уже открыли 33 площадки для самбо. В планах каждый год подключать к проекту минимум пять школ, — сообщают депутаты Горсовета.

Всероссийский проект «Самбо в школу» — один из крупнейших образовательно-спортивный проектов, ориентированный на продвижение в школах Российской Федерации этого вида спорта, как основы здоровья и безопасности школьников, их национального единства, успешности и конкурентоспособности.