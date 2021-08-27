Чего ожидать от недвижимости до 100 000 евро в Дубае?

Однако, данные официального источника Emirates.Estate доказывают обратное. Наиболее запрашиваемый вариант среди потенциальных покупателей жилья в Дубае – объекты до 100 тыс. евро. При этом стоит отметить, что найти квартиры данного ценового предела в Эмирате вполне реально. О том, какие особенности имеет недвижимость дешевле 100 тыс. евро – подробнее далее.
Цены на квартиры в ОАЭ в пределах 100 тыс. евро вполне реальны. За эту стоимость здесь можно купить качественное жилье, причем как на вторичном рынке, так и в новостройке. С большой вероятностью это окажется квартира, поскольку сегмент вилл и таунхаусов начинается со 150 тыс. евро. То же самое касается коммерческой недвижимости.
Объекты среднего ценового класса реально найти в комфортабельных жилых комплексах, расположенных в развитых районах с удобными транспортными развязками и хорошим потенциалом развития. Если речь идет о покупке квартир в новостройке, можно договориться с застройщиком и получить рассрочку.
За 100 тыс. евро реально купить просторную студию в жилом комплексе с отличной внутренней инфраструктурой. При этом такое жилье впоследствии можно использовать в качестве источника прибыли и получать до 12% годовых.
Весомым плюсом при покупке недвижимости в Дубае является отсутствие необходимости выплаты доходного налога. Таким образом, если вы решите сдавать квартиру в аренду, вам не придется отдавать государству часть заработанных средств. Однако важно помнить, что квартиры среднего ценового сегмента на бирже долго не задерживаются, их быстро раскупают. Поэтому если вы заинтересованы в покупке такого жилья, нужно оперативно обращаться в агентство.
Жители России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран могут найти варианты дешевле 100 тыс. евро. Причем это могут быть меблированные квартиры. Например – квартира-студия за 60 тыс. евро. Если покупатель рассматривает возможность покупки жилья не только для отдыха, но и для бизнеса – стоит обратить внимание на варианты за 80 тыс. евро в Арьяне (Arjan).
За привлекательной ценой объекта могут скрываться подводные камни, как, например:
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Фото с сайта pixabay.com
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