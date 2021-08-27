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«Зарплата маленькая, но хорошая»

  • 27/08/2021, 12:59
Автор:
Новости Новосибирска
Или почему молодежь не очень охотно идет работать учителями?

Есть ли дефицит?

На этой неделе в соцсетях появился пост новосибирского предпринимателя Евгения Пятковского, который сообщил, что в этом году не нашлось желающих стать студентами НГПУ по специализации «Педагог начальных классов».

— Впервые за всю историю Новосибирского пединститута не набрано ни одной группы на обучение направление «Учитель начальных классов», — говорится в посте.

Автор упрекнул депутатов и местные СМИ в безразличии к этой проблемной теме. По мнению предпринимателя, низкий интерес к профессии связан с тем, что «учителя после окончания вузов нищенствуют с зарплатой в размере МРОТ, едят, то что собакам стыдно давать, и одеваются в дешевые тряпки».

В Новосибирском педуниверситете информацию с набором корреспонденту Infopro54 опровергли.

— Тот, кто писал пост, к сожалению, не знает нашу специфику. Как таковой специализации «Педагог начальных классов» нет не только в НГПУ, но и в других вузах уже давно, — сообщила руководитель пресс-службы Новосибирского педагогического университета Юлия Паначук.

По ее словам, в настоящий момент в НГПУ существуют следующие направления подготовки/программы для учителей начального звена:

— Педагогическое образование/Начальное образованиею

— Психолого-педагогическое образование/Психология и педагогика начального образования.

— Педагогическое образование (с двумя профилям подготовки): начальное образование и иностранный (английский) язык.

— По официальной информации нашей приемной комиссии, по названным направлениям подготовки у нас в этом году приняты 114 человек на очно-заочную форму обучения, выделенные вузу бюджетные места заполнены полностью. Что касается поступлений в пределах целевой квоты, то на сегодняшний день в НГПУ на целевое обучение по этим программам зачислены 249 человек, — добавила Паначук. — Сообщение в соцсети — это фейк, в который пытаются вовлечь пединститут. Я вижу, что там идет обращение на мэра, на депутатов. Мы в политике не участвуем, у нас своих дел хватает.

По данным Министерства образования Новосибирской области в 2019-2020 году в общеобразовательных организациях региона работали 25 959 человек. В 2019 году в школы трудоустроилось 683 молодых специалиста, закрепились 658. В 2020 году были заключены 738 договоров о целевом приеме по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места очной и заочной формы обучения по педагогическим специальностям.

— В регионе используются все возможности для привлечения молодых педагогов. Кроме нескольких сотен выпускников педуниверситета, по программе «Земский учитель» в школы региона в 2021 году дополнительно придут 50 молодых учителей. Еще 40 педагогов прошли переподготовку на базе Высшей школы экономики по программе «Учитель для России», — сообщал на пресс-конференции в середине августа вице-губернатор Сергей Нелюбов.

Между тем, по данным hh.ru, на сегодняшний день в Новосибирской области открыты более 400 вакансий педагогов. На сайте службы занятости населения области начитывается более 1000 вакантных мест. Сколько из них приходятся на начальную школу, на момент публикации материала корреспонденту Infopro54 узнать не удалось. Однако во многих школах регионах в начальном звене часть учителей ведут по 2 класса, работая каждый день в первую и во вторую смену. По данным Минобра, за последние 4 года в регионе были построены 20 новых школ, на 12 тысяч новых мест. В 2021 году в школы придут 348 тысяч детей, 38 тысяч из них — первоклассники.

А что с зарплатой?

С зарплатой педагогов история более интересная. Судя по вакансиям, им предлагается от 10 до 50 тысяч рублей в месяц.

— Первый год после окончания вуза я работала в Барабинске. Моя зарплата составляла 12 тысяч рублей со всеми надбавками, и это не шутка. Это включая 3 тысячи рублей в месяц, которые регион доплачивает молодым специалистам в течение 3 лет! Правда при трудоустройстве мне выдали единовременную выплату 15 тыс рублей, — рассказала редакции молодой педагог начальных классов Алина Басалаева (имена и фамилии собеседников изменены по их просьбе), стаж работы 3 года. — Сейчас я переехала ближе к Новосибирску. У меня полная ставка — 18 часов в неделю, оклад 15 тысяч рублей, со всеми надбавками получаю примерно 25-30 тысяч.

При этом собеседник редакции добавляет, что учитель всегда может подработать. В частности, на дополнительном образовании, которое практикуется во многих школах города и подготовке к школе, так называемой «Школе раннего развития». Эта нагрузка педагогам оплачивается отдельно.

У другой собеседницы Infopro54 Надежды Ивановой стаж работы в начальной школе 36 лет.

— Мой оклад — 35 тысяч рублей. Тут неловко вспоминаешь цитату из всеми известного фильма: «Зарплата маленькая, но хорошая». Я люблю свою работу, люблю детей, конечно, хотелось бы получать побольше, но для этого есть репетиторство, дети, которые находятся на домашнем обучении. К ним я хожу после основных уроков, — поясняет учитель. —  В итоге в месяц можно получить зарплату в 50-60 тысяч рублей.

Александра Безотеческая (стаж работы 7 лет) рассказывает, что у учителей есть свои форумы и чаты, где они обсуждают различные проблемы, в том числе уровень заработной платы.

— Преподаватели начальных классов в разных регионах зарабатывают по-разному. Судя по комментариям, чем ближе регион к Москве, тем больше зарабатывает педагог,  — говорит собеседник Infopro54. — Когда я пришла работать в школу, со всеми надбавками и часами, а это примерно 22 часа в неделю, я получала 21 тысячу рублей. 5 тысяч рублей мне государство выделяло на поднаем жилья, так как я не местная. Сейчас я работаю в другой школе, мой оклад — 35 тысяч.

Все собеседницы редакции признались, что в школу пошли потому, что любят детей, считают свою профессию интересной и захватывающей, но выделили ряд сложностей, которые, по их мнению, снижают престиж профессии в глазах выпускников вузов:

— Низкая заработная плата по сравнению с большим грузом ответственности. Во многих классах сейчас обучаются более 30 детей. Некоторые педагоги началки работают в обе смены.

— Большой круг обязанностей, который постоянно расширяется: учеба и психологическая адаптация ребенка к школе, подготовка материалов к урокам по всем предметам — от русского языка до труда, постоянная защита категорий и повышение квалификации и т. д.

— Очень большая нагрузка в виде различных отчетов, которые требуют самые различные органы, контролирующие деятельность педагогов. Большей частью эта работа бессмысленна — для галочки контролирующих органов, но она отнимает у педагогов время, которое они могли бы работать с детьми. Учителя начальных классов честно признались, что из-за отчетов у них порой вообще не остается времени для проведения внеклассных мероприятиях с учениками.

— В отдельную, «отпугивающую» молодых коллег от работы в школе категорию, педагоги выделяют работу с родителями, отмечая, что с ними приходится находиться на связи с 6 утра и до 12 ночи. Плюс постоянно возникают ситуации, по которым родители сразу пишут жалобы в вышестоящие инстанции, не пытаясь их урегулировать внутри класса. Это приводит к новым проверкам, отчетам и т. д.

Фото пресс-службы Минпросвещения РФ

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : учитель у учителей маленькая зарплата НГПУ дефицит кадров


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