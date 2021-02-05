«Челюскинцы» пожаловались на своего депутата в комиссию по этике

Жители дома №6 по ул. Железнодорожной Челюскинского жилмассива направили в комиссию горсовета по депутатской этике жалобу на своего «избранника» — вице-спикера горсовета Антона Тыртышного, поведение которого, по их мнению, несовместимо со статусом депутата горсовета. Поводом послужила ситуация с точечной застройкой на ул. Красноярской, которая уже провоцировала одиночные пикеты со стороны местных жителей. Кроме того, они инициировали процедуру по отзыву главы города Анатолия Локтя.

Напомним, что застройщиком на данной территории выступает ООО «СЗ Енисей» (входит в ГК «Сибмонтажспецстрой»). Проведенные жителями окрестных домов интернет-изыскания связей руководства компании вывели их на вице-спикера Тыртышного.

— Фирма принадлежит Михаилу Репину и Анатолию Павлову, — сообщают «челюскинцы» со ссылкой на портал «Фокус-групп». — Последний был совладельцем ООО СЗ «Легенды успеха» с депутатом заксобрания Александром Манцуровым (в 2020 году не баллотировался). Среди активов Манцурова есть ООО «Евродевелопмент», которое владело ООО «Энергия успеха» вместе с Владимиром Анпилоговым — директором и единственным владельцем ООО «БВБ Техно». Директором по строительству и взаимодействию с административными органами этой кампании работал депутат горсовета Антон Тыртышный.

По рассказам активистов, как только начались работы по сносу здания бывшей шоколадной фабрики для подготовки площадки под застройку, они неоднократно и, как потом показала история, безрезультатно обращались к депутату, избранному на территории округа, за содействием.

— При демонтаже, происходившем с многочисленными нарушениями, начиная от самого факта незаконного сноса, наш депутат деликатно молчал, — рассказывают активисты. — Но как только демонтаж закончился и технику вывезли со стройплощадки, он написал письмо в инспекцию государственного строительного надзора с вопросом о наличии проектной и разрешительной документации на демонтаж.

Второй эпизод «противопожарной» активности депутата, по словам местных жителей, как раз и стал последней каплей, вынудившей их обратиться к председателю горсовета Асанцеву.

— Последней каплей <…> стало письмо Тыртышного в администрацию Центрального округа <…> по вопросу установления публичного сервитута на земельные участки овощехранилища и многоквартирных домов по ул. Железнодорожной, — говорится в обращении. — То есть фактически под предлогом борьбы за пожарные нормы Тыртышный пытается обеспечить проезд строительной техники на стройплощадку. При этом даже не уведомил жителей МКД по ул. Железнодорожной о своих намерениях. Большое возмущение вызывает игнорирование писем с просьбами о встречах с избирателями. Он даже перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения, не берет трубку. А при письменных запросах ждет законом положенные 30 дней и отвечает «отписками».

Напомним, что комиссия по депутатской этике с начала созыва уже рассматривала обращения в отношении депутатов Сергея Бойко и Хельги Пироговой (оба представляют коалицию «Новосибирск 2020»), поступившие от мэра Новосибирска Анатолия Локтя и заместителя прокурора города Игоря Стасюлиса. В состав комиссии, помимо возглявляющего ее Дмитрия Асанцева («Единая Россия»), входят вице-спикеры Николай Тямин («Единая Россия»), Евгений Яковенко («Единая Россия») и… Антон Тыртышный (КПРФ).