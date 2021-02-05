Рекламодателям

Дилемма: как создать «умную» систему и не обидеть малый бизнес

  • 05/02/2021, 16:18
Дилемма: как создать «умную» систему и не обидеть малый бизнес
Начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Леоненко о нашумевших концессиях, интеллектуальных системах и собственных планах на будущее.

Максим Викторович, как уже стало известно, Вы намерены сменить сферу деятельности и в скором будущем покинуть мэрию Новосибирска. Это решение в большей степени личное или ему способствовали обстоятельства извне?

В данный момент пока исполняю свои обязанности. Решение об уходе было давно принято, только сейчас мэр его подписал. Пока я на работе, с понедельника ухожу в отпуск, а дальше увольняюсь. Я на Новый год загадал желание: в первом квартале 2021 года найти себе новую работу. Не учел, что надо было еще загадать: без внешних скандалов, которые у нас сейчас начал депутатский корпус, не разобравшись в сути проекта. Надо было запросить этапность, что происходило, а потом спрашивать — в чем были сложности? По крайней мере я бы, как депутат, делал так. Но у депутатов горсовета оказалось иное видение. Это их право.

Что подтолкнуло загадать такое желание на Новый год?

Как говорится, после трехлетнего периода нужно или лететь выше, или менять направление, но развиваться. В марте как раз будут три года, как я пришел в мэрию, 22 марта, в свой день рождения. В марте и уйду. Три года — это срок, когда можно для себя определить направление. Первый год вникаешь, второй год осваиваешься, третий год уже надо улучшать, менять и так далее. Конечно, подвела нас пандемия в реализации проектов. И не всегда их реализацию может позволить наш бюджет. Особенно это касается крупных проектов, таких как строительство трамвая. Мы с коллегами из департамента экономики и стратегического планирования старались рассматривать проекты, которые не нагружают бюджет Новосибирска, а должны нести окупаемость за счет своего функционала, услуг или еще каких-то действий, чтобы бюджет не вкладывал своих средств. Единственный проект, где задействованы бюджетные средства — это бассейн на Затулинке. Но там было федеральное финансирование. Это был один из первых проектов в России, когда участвовали три бюджета и средства инвестора, при этом его надо было проработать и ввести в эксплуатацию в довольно сжатые сроки.

О каких еще удачно реализованных проектах можете рассказать?

Я не могу говорить только про себя. Если взять инвестполитику, то это командная работа всей мэрии. Мы являемся координирующим органом. Например, мы не можем построить бассейн без желания департамента культуры, спорта и молодежной политики. Не можем заключить концессию по трамваю без профильного подразделения. Это всегда консолидированная работа.

Что касается достижений, то за период в три года, когда я работал в мэрии, заключены пять концессионных соглашений на сумму от 350 до 400 млн рублей внебюджетных инвестиций. Из них три объекта введены и реализованы, один на год раньше срока, а другой, пусть с замечаниями, но в срок. Мы не только курировали заключение, но и сопровождали, помогали по техусловиям и так далее, по возможности старались ускорить сроки.

Еще у нас на контроле находились концессии по теплу. Мы поднимали вопрос, что необходимо инициировать получение компенсации за неисполнение обязательств. С прошлого лета это тянулось. И вот сейчас 300 млн бюджет получит дополнительно.

И главное: по направлению инвестполитики не расходовались бюджетные средства, кроме зарплат сотрудников отдела, которые занимались еще вопросами конкуренции, сокращением сроков получения разрешений на строительство. То есть за все три года, кроме зарплат, ни рубля из бюджета не потрачено.

А что с так называемой «трамвайной» концессией? Разговоры о ней идут давно…

У нас было много заявителей, крупных компаний, по развитию трамвая в Новосибирске, например. Обращался «Роскосмос», «Лидер», другие компании. Но строительство трамвайных линий, замена подвижного состава капиталоемкие объекты, минимальный объем инвестиций оценивался в 7 млрд рублей, а максимальный до 30 млрд. По поставленной задаче реализовать проект без бюджетных средств — как бы мы ни «крутили» экономические модели, не получается, потому что тариф на тот момент, когда мы рассматривали проекты, был 19 рублей. Если проект «вешать» на тариф, то он должен был сразу возрасти до 35 рублей. Тогда бы мы могли реализовать эти проекты. Или необходимо было привлечь бюджетное финансирование. Но в связи с тем, что госдолг у нас большой, мы не можем привлекать муниципальные средства, только федеральные. А федеральное финансирование не получилось привлечь. Было бы замечательно, если бы удалось на муниципальном уровне реализовать реконструкцию трамвайной сети Правобережья. Но это, повторю, невозможно без привлечения вышестоящих бюджетов или увеличения текущего тарифа. Сколько компаний мы проработали, были разные предложения, разные технологии, разные технические решения, разные экономические модели, но о гражданах тоже надо думать.

Недавно первый вице-мэр объявил о будущем переформатировании структуры департамента научно-производственного развития и предпринимательства. На Ваш взгляд, с чем это может быть связано?

Мне об этом неизвестно. Это будет решение руководства. Надеюсь, что сохранится функционал нашего управления, мои коллеги, которые остаются здесь работать.

Как оцениваете позицию депутатов горсовета, поставивших «неуд» проекту «Умная остановка»? Некоторые из них сообщали, что такие остановки ставятся там, где надобности в них нет, а потом ими никто не занимается.

Когда я сам раньше был депутатом, я предпочитал прочитать «нормативку», выяснить, почему были те или иные действия, задержка сроков и прочее, а потом задавать вопросы и на ответы высказывать свое — положительное или отрицательное — мнение по действиям или бездействию того или иного чиновника. А здесь претензии предъявлялись, в том числе к проекту, который не относится к «Умным остановкам». Это остановки, которые размещаются оператором связи, когда ставится антенна. В этом случае заключается договор на размещение объектов связи. Когда у связистов антенна по технической необходимости оказывается рядом с остановочным пунктом, они несут дополнительные затраты, ставят антенну с остановочным навесом и видеонаблюдением. Поэтому предъявлять им претензию, что они поставили на остановке прибывающего транспорта свою остановку с антенной не совсем правильно, поскольку вышка сотовой связи нужна в конкретном месте. Компании сотовой связи идут навстречу муниципалитету и ставят ее с навесом и видеонаблюдением на территории остановки.

А вообще, как видите ситуацию с собственно «Умными остановками», с реализацией соответствующей концессии, о которую в 2020 году было сломано немало копий?

«Умными остановками» департамент занимался несколько лет. В 2019 году появились технические характеристики, которые впоследствии легли в техзадание при разработке концессии. Мы запросили у управления пассажирских перевозок список мест, где максимальный трафик по людям на туристических маршрутах, где требуются остановки с «умными» технологиями. Нам выдали перечень из 150 мест. Мы внесли изменения, что там будем ставить. Но когда стали прорабатывать вопросы, то выяснилось, что не на всех этих местах остановки удастся поставить. Ведь концессия — это же не просто договор на размещение нестационарного объекта, где можно закрыть глаза на какие-то нарушения. Это долгосрочный документ с двусторонними обязательствами: если концессионер не сможет разместить объект или разместит где-нибудь на теплотрассе, и его снесут, то муниципалитет должен будет компенсировать расходы из бюджета. Поэтому мы подразделениями начали проводить анализ топосъемок по каждому месту. Были проанализированы все остановки в городе и выбраны только те места, которые удовлетворяют всем требованиям, что они ничего не нарушают или можно что-то урегулировать. Как выяснилось, 94 павильона из 150 выбранных поставить по разным причинам было невозможно. Соответственно, их количество было увеличено до 250, где 156 остановок будут с павильонами, а 94 — без павильона, но со всеми «умными» технологиями. Этот проект был представлен на «Технопроме-2019». После этого его стали согласовывать в структурных подразделениях. Главный архитектор заявил, что он не отвечает новому видению развития архитектуры. К марту 2020 года нам нарисовали и дали под новые картинки техническую часть. Параллельно в этих процессах участвовали предприниматели. К сентябрю все вопросы были урегулированы, опубликован конкурс. УФАС по одному из участников увидело, что некоторые вопросы сильно затратные для инвестора. Это не значит, что концессия не состоялась. Сейчас этот проект переформатирован для инвестора, чтобы он зашел и реализовал. Стоит четкая дата: к 1 августа 2022 года должно быть все сделано.

Наверное, самый наболевший вопрос: как в этом случае быть предпринимателям, чьи торговые объекты в настоящее время размещены на остановках?

Изначально в этом проекте мы прорабатывали все договоры, которые были заключены с предпринимателями. В изначальной вариации концессии было написано: если, к примеру, договор заканчивается в декабре 2020 года, то остановку можно ставить только с марта 2021 года. Но потом из-за переговоров с предпринимателями мы пошли им навстречу, убрали эти требования по каким-то срокам размещения. В концессии указано, что городской Центр организации дорожного движения концессионеру при проектировании покажет место, где ставить в пределах юридического адреса. Вот у нас есть остановка, у нее есть адрес привязка к капитальному объекту. Если предприниматель стоит законно, договор действующий, то объект не будут демонтировать. Остановку поставят рядом. Просто тот демонтаж, который происходит… У нас же есть представление департамента транспорта о постановке дорог на учет. А когда дорога ставится на учет, объект должен быть юридически свободен от прав третьих лиц. Поэтому в отношении части объектов были прекращены договоры, и какие-то объекты демонтированы. Но это два разных направления работы, которые никак не связаны с концессией. В концессии прописано, что ради нее никакой демонтаж нестационарных торговых объектов, если они законно находятся на территории, не предусматривается. В том варианте, который предполагается сейчас, нет никаких предвзятостей. Прямо прописано, что ГЦОДД укажет концессионеру при проектировании, где устанавливать «умную остановку». Если объект законный, то остановку нельзя туда поставить, ее можно поставить рядом.

Вы говорите о концессионере в единственном числе. Насколько возможен сценарий множественной концессии, чтобы и сами предприниматели-киосочники могли в нем поучаствовать? Допустим, запустить 250 остановок не одним лотом, а несколькими, чтобы кто-то мог взять в концессию 5, кто-то, к примеру, 10 остановок. Насколько известно, сами коммерсанты изъявляли такое желание.

Это мы тоже обсуждали. Я говорил предпринимателям на встрече, чтобы предложили свое юридическое и техническое видение, как они готовы организовать? «Умная остановка» — это же не просто павильон с навесом. Там есть еще система, прописанная техзаданием. Там есть такие тяжелые требования к технической части, интеллектуальной. Это круглосуточное видеонаблюдение с 4 камер с передачей видеопотока в единый центр управления, его хранение в течение 30 дней. Подключение к системе «112», официальное, легальное и по всем нормативам, а это передача персональных данных: вы обращаетесь, называете фамилию протокол передачи данных центром «112» должен быть зашифрован. А шифрователь самый дешевый стоит более 200 тысяч рублей. Как один предприниматель это все организует? Поэтому в концессии сформирован единый пункт управления в капитальном объекте, где все видеопотоки со всех «умных остановок» связываются и технологически предоставляются. Учитывая, что в проекте 94 остановки вообще без каких-либо павильонов, экономически сделать это нереально никому. Поэтому это все связано в единую систему. Далее, исходя из 115-ФЗ, нельзя нестационарные торговые объекты объединить в концессию. В этом процессе обязательно должен участвовать объект недвижимости. Ну, давайте разобьем 250 по 5 объектов на 50 предпринимателей. Тогда придется вовлекать в каждую концессию по какому-то помещению. Тогда нам надо 50 помещений с центрами обработки данных собрать, потом с этих 50 центров куда-то данные передавать, там что-то создавать? А за чей счет мы будем создавать этот центр? Мы любим наших предпринимателей, понимаем их. Но при тех требованиях, которые предъявляются к «умным остановкам», невозможно это создать одному предпринимателю с одним торговым объектом. Для этого надо снизить требования и, грубо говоря, оставить раздачу вайфая, повесить какую-то камеру. Но тогда надо вносить в положение о нестационарных торговых объектах изменения, делать скидки какие-то. Это тоже не будет единой системой. Вот, смотрите: у города нет рычагов воздействия на остановки с сотовой связью, чтобы они убирались, ремонтировались. Там объект связи стоит и все. Также будет и с отдельно стоящими предпринимателями. В концессии есть обязательства: концессионер должен содержать объект, предусмотрены санкции за отклонение от габаритов, за то, что не убирается, и так далее.

А что вообще можете сказать о взаимоотношениях мэрии с предпринимателями в данной ситуации? Не зашли ли они в тупик?

Мы с нашим управлением старались вести диалог с «Опорой России» и с отдельными предпринимателями, кто к нам приходил. Да, допустим, создали муниципальный центр обработки данных, сказали: «Кто ставит «умную остановку», тому небольшая скидка», а вы подключаетесь к нашему муниципальному центру, передаете туда все данные. Вот стоят 3 объекта. Я задавал вопрос: «На каком основании мы выберем из этих 3 одного — кто останется, а остальные уйдут, или того, кто будет дополнительно нагружен техническими требованиями, готов нести затраты на содержание, на «умные» экраны? А соседний ларек будет стоять без этих обременений и, получается, недобросовестно конкурировать. Как эту ситуацию решить?» Мы неоднократно это обсуждали. Я говорил, что не могу придумать механизм, который бы, как рубль, всем нравился. Поэтому я в этой ситуации словно двуликий Янус: должен выполнить задачу, поставленную руководством — создать «умную» систему, привлечь внебюджетные источники и при этом не обидеть предпринимателей, малый бизнес. Но в той концессии, которая будет реализовываться, должен быть единый оператор. Он не будет продавать шаурму на всех объектах или пирожки. Он все равно отдаст в аренду место малому бизнесу. Для ПАО «Ростелеком» это непрофильный бизнес. Будут вестись переговоры с малым бизнесом по размещению, а потом уже рынок отрегулирует свои условия.

Правильно ли я понимаю, что предполагаемый концессионер «Ростелеком»?

Жалоба в УФАС была от «Ростелекома». До этого еще несколько компаний были заинтересованы в участии в проекте. Но жалоба поступила в последний день конкурса до Нового года, до этого ни одной заявки не было. Проект довольно тяжелый и технологически сложный даже для крупного бизнеса. Учитывая, что это все нестационарные торговые объекты, это вновь риски для инвестора.

Сейчас, насколько мне известно, Вы готовитесь тоже пойти в бизнес. Какие отрасли рассматриваете как наиболее предпочтительные?

Моя биография складывалась довольно интересно. Я был и инженером-технологом в институте Теплофизики полупроводников СО РАН, работал в продажах, в собственном бизнесе, в энергетике, был депутатом. Сейчас 3 года чиновничьего стажа. В настоящее время хочу определиться, какая из отраслей мне ближе. Я и пошел в отпуск, чтобы как-то это обдумать, а потом выбрать направление, которое будет приносить удовольствие.

О возвращении в депутаты лет через 5 не думали?

Мне это направление нравится. Нравится сам процесс выборов. Нравится с людьми общаться, свою позицию обосновывать. Мне поступали предложения в 2020 году опять пойти на выборы. Я тогда отказался от этой идеи. А через 5 лет посмотрим, что будет дальше.

Беседовала Евгения Серегина

16
0
0

Новости компаний

Каталог недвижимости

Переводите до 100 000 рублей в другие банки без комиссии

05/02/2021, 15:42

Россельхозбанк предложил доставку фермерской продукции с маркетплейса Свое Родное через логистические сервисы Яндекс Go

05/02/2021, 11:55

Wink в 2020 году стал больше, чем видеосервисом

05/02/2021, 11:10

ВТБ Лизинг предлагает малотоннажные автомобили Mercedes-Benz с выгодой до 12%

05/02/2021, 10:44

Популярное с сайта

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

05/02/2021, 12:49
Планируется, что в этом году действие программы будет распространяться и на отдых в детских лагерях.
«Единая Россия» приостановила членство депутата заксобрания Валентина Сичкарева до суда

«Единая Россия» приостановила членство депутата заксобрания Валентина Сичкарева до суда

05/02/2021, 12:39
Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве с бюджетными субсидиями.
Новости Новосибирска

Новосибирская область получит еще почти 1,5 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

05/02/2021, 11:10
Средства пойдут на оказание помощи больным с COVID-19.

Актуальный разговор

Рассчитано на незрелого человека

Митинги, дворец — это рассчитано на незрелого человека

Все материалы
Лента новостей

Инфраструктурные облигации планируют использовать при возведении сетей и соцобъектов

05/02/2021, 16:00

Мэрия Новосибирска направила в ВЭБ предложение о строительстве 6 школ

05/02/2021, 14:40

Корпоративное волонтерство — важный инструмент для социальных изменений

05/02/2021, 14:35

В Новосибирске в 2020 году самой популярной профессией стали водители

05/02/2021, 14:00

Банк «Открытие» объединил розничный блок и блок управления региональной сетью

05/02/2021, 12:58

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

05/02/2021, 12:49

«Единая Россия» приостановила членство депутата заксобрания Валентина Сичкарева до суда

05/02/2021, 12:39
Новости Сибири

Сибирские города в Топ-20 самых перспективных для гостиничного бизнеса

02/02/2021, 15:51

В декабре инфляция в Сибири ускорилась до 4,7%

28/01/2021, 11:52

В Сибири объём экспорта «кругляка» сократился почти на четверть

25/01/2021, 12:12

Экономика

Мэрия Новосибирска направила в ВЭБ предложение о строительстве 6 школ

Мэрия Новосибирска направила в ВЭБ предложение о строительстве 6 школ

Два модульных корпуса областного онкодиспансера планируют открыть в марте

Константин Хальзов: Ограничений на межрегиональную маршрутизацию онкопациентов нет

Минэнерго России активизирует работу с регионами по продвижению альткотельной

В феврале в Новосибирске могут принять новые решения по ослаблению карантина

Финансы

От финансовых организаций требуют усилить защиту информации

От финансовых организаций требуют усилить защиту информации

Самоизоляция как катализатор дистанционного банковского обслуживания

Пандемия больно бьет по платежеспособности заемщиков

«Процесс непрерывных улучшений в банке должен идти во всех направлениях»

Михаил Задорнов: Реальность оказалась гораздо лучше прогнозов

Политика

«Единая Россия» приостановила членство депутата заксобрания Валентина Сичкарева до суда

«Единая Россия» приостановила членство депутата заксобрания Валентина Сичкарева до суда

Андрей Травников возглавил рейтинг губернаторов по доле негативных упоминаний в соцсетях

Отчет мэра Новосибирска за 2020 год рекомендовали к принятию

Из департамента промышленности Новосибирска увольняется глава управления предпринимательства и инвестиционной политики

Кто платит за открытость соцсетей мэрии Новосибирска?

Недвижимость

Землю на «банковской» улице Новосибирска может получить «Дом-Строй Сибирь»

Землю на «банковской» улице Новосибирска может получить «Дом-Строй Сибирь»

Минстрой Новосибирской области меняет приоритеты

Транспорт и культуру «поселят» под одной крышей

Коммерческая недвижимость в спальных районах Новосибирска стала популярнее

В Новосибирске названы лидеры по продажам строящегося жилья

Технологии

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

На НПЗ модернизировали линейку оптических прицелов

Телекоммуникации

Андрей Травников на последнем месте в рейтинге активности губернаторов в Instagram

Андрей Травников на последнем месте в рейтинге активности губернаторов в Instagram

В 2021 году вырастут цены на услуги связи. Прогноз экспертов

Цифровой хит-парад МегаФона: что скачивали новосибирцы в 2020 году

Индустрии веселья сейчас грустнее всех

ОС Astra Linux — платформа импортозамещения для Правительства Приморского края

Агропром

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Цены на зерно в Новосибирске продолжают расти

В Новосибирской области стали больше производить молока

Транспорт

Рост погрузки на ЗСЖД в январе составил 2,8%

Рост погрузки на ЗСЖД в январе составил 2,8%

Автотранспорт «обеспечивает» 55% выбросов в Новосибирской области

Инвестиции «РЖД» в инфраструктуру Новосибирского региона ЗСЖД превысили 10,5 млрд рублей

Томский аэропорт «Богашёво» готовят к массовому притоку иностранных студентов

В мэрии заявили о восстановлении системы навигации общественного транспорта

Медицина

Перспективы промышленного выпуска вакцины «ЭпиВакКорона» представили полпреду

Перспективы промышленного выпуска вакцины «ЭпиВакКорона» представили полпреду

Из-за пандемии темпы диспансеризации в Новосибирске снизились в два раза

«Здравмедтех-Н» планирует создавать сеть промплощадок в районах области

Большинство новосибирцев оформляет больничный лист в электронном виде

100 000 доз вакцины против COVID-19 придет в Новосибирск до конца февраля

Авто

Продажи электромобилей с пробегом в Новосибирской области выросли почти на 118%

Продажи электромобилей с пробегом в Новосибирской области выросли почти на 118%

В Новосибирске на 46,5% выросли продажи подержанных автомобилей сегмента SUV

Honda завершает продажи автомобилей в России

В 2020 году в Новосибирской области на 39% выросли продажи подержанных автомобилей

Треть новосибирцев планировали в 2020 году купить автомобиль, но отложили покупку

Туризм

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Россиянам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Грузию с 1 февраля

Пандемия привлекла инвесторов в туристические проекты регионов Сибири

Туристы «Русь-Тур» могут не получить полную компенсацию от страховой компании

Что ждёт туристский рынок в 2021 году?

Общество

Корпоративное волонтерство — важный инструмент для социальных изменений

Корпоративное волонтерство — важный инструмент для социальных изменений

Выплата в пять тысяч рублей перечислена на 278 тысяч детей Новосибирской области

СГК начала ремонтную кампанию в Новосибирске с ТЭЦ-4

Памяти Янки Дягилевой

Еще 134 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Февраль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска