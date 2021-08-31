Новосибирская ТЭЦ-2 СГК завершает ремонт котла на 41 млн рублей

До начала сентября станция завершит ремонт котла, который несет 1/5 ее тепловой нагрузки. Ожидаемое снижение объёма сжигаемого топлива — около полутора тысяч тонн в год.

37 сотрудников АО «Сибирьэнергоремонт» — специализированного ремонтного подразделения СГК, завершают ремонт котла ТЭЦ-2 паропроизводительностью 420 тонн в час. Это один из семи котлов ТЭЦ-2, он обеспечивает 20% всей тепловой мощности станции. (Фоторепортаж с площадки ремонта – на сайте СГК Онлайн).

Стандартный эффект от ремонта котла — повышение его коэффициента полезного действия на 1%. Это позволит уменьшить годовой объем сжигаемого топлива на 1 494 тонн: до 150 335 тонн.

Традиционно одна из сложных технических операций при ремонте котла — замена ширмового пароперегревателя. Это поверхность, состоящая из множества мелких трубок — через нее происходит передача тепла от сгораемого угля к пару. Одновременно меняют и коллекторы, отвечающие за равномерное распределение пара в трубках пароперегревателя.

Котел заработает с началом работы всей станции — в сентябре. В июле СГК остановила работу ТЭЦ-2 на срок до начала отопительного сезона, чтобы оптимизировать затраты на производство тепла и снизить объем выбросов вблизи центра Новосибирска. Незначительную тепловую нагрузку ТЭЦ-2 на время ее останова взяли на себя ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

Вложения СГК в ремонтную кампанию на Новосибирской ТЭЦ-2 составят в 2021 году 469 миллионов рублей, что на 46 миллионов больше затрат прошлого года.

Общая стоимость ремонтной программы 2021 года на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве составляет 2,7 млрд рублей. Это больше, чем в 2020 году, на 303 млн рублей. По состоянию на конец августа ТЭЦ Новосибирской области выполнили 2/3 годовой программы ремонта.