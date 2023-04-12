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Чем больше квартира, тем меньше процентная ставка

  • 12/04/2023, 12:30
Автор:
семейная ипотека
Такую концепцию семейной ипотеки предложила депутат Госдумы в ходе круглого стола в Госдуме на тему законодательного обеспечения создания условий для увеличения рождаемости в стране.

В настоящее время в Госдуме активно обсуждается вопрос семейной ипотеки.

В частности, парламентарии пытаются решить, как сделать, чтобы семья, покупая большую квартиру по метражу, получала меньший процент по ипотеке. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая, передают РИА Новости.

— Семейная ипотека 6%… Как сделать так, <…>, чтобы больше семей позволяли себе брать либо большее количество квадратных метров в ипотеку, либо как раз на те самые дома, — сказала депутат в ходе круглого стола в Госдуме на тему законодательного обеспечения создания условий для увеличения рождаемости в России.

По словам Татьяны Буцкой, обо всех программах, которые предусмотрены для многодетных семей, необходимо лучше информировать их пользователей, потому что «многие в этом вообще ничего не понимают».

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили ввести льготную ипотеку для работников оборонно-промышленного комплекса.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : семейная ипотека недвижимость льготная ипотека Госдума


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