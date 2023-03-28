Депутаты предложили ввести льготную ипотеку для работников оборонно-промышленного комплекса

Депутаты «ЕР» выступили с инициативой о введении льготной ипотеки под 5% для работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передают «Известия». Авторы проекта предлагают ее взамен планам ведомства по вводу льготной ипотеки для чиновников.

Также инициаторы предлагают ввести льготную ипотеку на вторичное жилье в городах, где нет первичного, и на стройку частных домов.

Отмечается, что предполагаются кредиты под 5% годовых с максимальной суммой займа на сумму девять миллионов рублей в регионах с населением менее одного миллиона человек и до 18 миллионов рублей в субъектах с численностью жителей свыше одного миллиона.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский считает, что люди, собирающие станки в три смены на заводах, на сегодняшний день гораздо больше заслуживают мер поддержки, чем чиновники.

На реализацию инициативы может потребоваться 500 миллионов рублей в год, добавил депутат.

В Минфине изданию сообщили, что предложение в ведомство пока не поступило.

Ранее редакция сообщала, что Минфин РФ намерен в этом году ввести льготную ипотеку для федеральных госслужащих.

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