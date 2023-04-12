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Новосибирский оперный театр закрыл двери перед сайтом НГС

  • 12/04/2023, 12:36
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НГС отказали в аренде зала оперного театра
Руководство театра отказалось предоставить компании площадку для проведения ежегодного мероприятия.

Порталу НГС отказано в предоставлении площадки Новосибирского театра оперы и балета для проведения ежегодного мероприятия вручения премии издания. Об этом сообщается в официальном письме директора театра Ары Карапетяна руководителю ООО «Сеть городских порталов» Инне Шитиковой, появившемся в ряде новосибирских соцсетей. Оно датировано 8 апреля. Ранее церемония на протяжении ряда лет проходила именно в главном зале оперного.

В связи с корректировкой репертуарного плана Новосибирского театра оперы и балета предоставление большого зала театра 5.06.2023 для проведения мероприятия не представляется возможным, сообщает Ара Карапетян. Прошу считать исходящее письмо №224 от 21.03.2023 о предоставлении большого зала Новосибирского государственного академического театра оперы и балета утратившим силу.

Стоит отметить, что в прошлом году в федеральных СМИ появилась информация о конфликте собственника НГС Виктора Шкулёва с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным после появления неоднозначных публикаций о российских военнослужащих, участниках спецоперации, и их родственниках в подконтрольных Шкулёву изданиях.

  Нетрудно предсказать, что ярость Пригожина не ограничится «Фонтанкой», а становится риском для НГС и других изданий Шкулёва,   сообщал один из телеграмм-каналов.   Были времена, когда владелец Shkulev Media Holding мог считать это мелочью, но сегодня, учитывая политический вес оппонента, угроза его медиа-империи кажется высокой как никогда.

Напомним, что неоднозначные публикации в адрес российских военнослужащих, участвующих в спецоперации, стоила ряду, в том числе новосибирских СМИ, общественников и политиков карьеры и неприятностей с законодательством. Наиболее яркий пример история депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, в отношении которой после подобной публикации было возбуждено уголовное дела, и с лета прошлого года депутат, по информации прокуратуры Новосибирской области, находится в межгосударственном розыске. Кроме того, с изменением норм федерального законодательства, она может досрочно лишиться мандата в связи с длительным отсутствием на сессиях горсовета без уважительной причины.

 

Ранее редакция сообщала о последствиях скандальной публикации в телеграмм-канале для известного новосибирского чиновника.

Фото из сообщества НОВАТ ВКонтакте

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Рубрики : Власть Бизнес Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : медиа массовые мероприятия


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