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Реконструкцию фасада музтеатра в Новосибирске завершат в октябре

  • 12/04/2023, 12:23
Автор:
Реконструкция фасада музтеатра
В Новосибирске объявлен аукцион для определения подрядчика.

Новосибирский музыкальный театр объявил аукцион на выполнение работ по реконструкции фасада здания театра, говорится на сайте госзакупок.

Согласно документации, капитальный ремонт фасада здания с полной заменой существующей полимер-цементной штукатурки и восстановлением декоративных элементов здания включает в себя: подготовительные работы, демонтажные работы, нанесение фасадной штукатурки,  монтаж демонтированного оборудования на фасад здания, устройство водосточной системы кровли, сливов и карнизов, парапетов, ремонт пожарных лестничных маршей, а также уборку мусора и ремонт цоколя.

Отмечается, что общая стоимость строительства по сводному сметному расчету в текущих ценах 2 квартала 2022 года, составляет 31,7 млн рублей и включает в себя все затраты, связанные с капитальным ремонтом объекта, в том числе затраты на разработку ПСД, прохождение экспертизы и зимнее удорожание.

— На торги выставлен сводный сметный расчет в текущих ценах 2 квартала 2022 года без учета затрат на разработку ПСД, прохождение экспертизы, зимнее удорожание (работы должны быть произведены до начала отрицательных температур), исключены работы на демонтаж-монтаж противопожарных дверей, расположенных на колосниковой части фасада здания театра. Общая стоимость работ по сводному сметному расчету в текущих ценах 2 квартала 2022 года на капитальный ремонт фасада здания театра составила — 29,6 млн рублей, — говорится в документации.

Начальная цена контракта — 29,6 млн рублей. Подрядчик должен приступить к работам сразу после подписания контракта. Окончание работ — не позднее 15 октября 2023 года. Гарантийный срок составляет — 5 лет.

Напомним, директор театра Леонид Кипнис рассказывал, что театр планирует еще закупить новые кресла в зрительный зал. Для полной замены театру необходимо приобрести 700 новых кресел.

Новосибирский музыкальный театр был создан в 1959 году. В репертуаре — классические оперетты, музыкальные комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла. Коллектив театра является обладателем 15 премий «Золотая маска».

Здание Новосибирского музыкального театра (ранее — театр музкомедии) располагается в Центральном парке города. Изначально оно строилось как летний кинотеатр, рассчитанный на 20 лет.

 

Ранее редакция сообщала, что Первомайский сквер закроют для горожан на время реконструкции.

Фото со страницы музтеатра в телеграм

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирская область

Теги : театры новосибирска реконструкция фасада


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