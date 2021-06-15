Чем меньше денег у народа, тем меньше инфляция?

— Идет (На заседании Госдумы. — Ред.) отчет главы Центробанка за 2020 год. Проблемы все те же. Низкая монетизация экономики, ужесточение денежно-кредитной политики, обдирание банками как граждан, так и предприятий. Опять инфляция — главное. А значит, ничего не изменится. Посыл такой: чем меньше денег у населения и предприятий, тем ниже инфляция. Абсурд!

Я задала вопросы об убытках Центробанка уже четвертый год подряд (в 2020 году это 61,5 млрд), об огромных аппетитах банков, которые никак не регулирует Центробанк. Банки имеют огромную прибыль, наживаясь на процентных ставках, на большой разнице продажи и покупки валюты, на необоснованной блокировке счетов предпринимателям и так далее. Почему Центробанк наблюдает за этим только со стороны?

Резолютивная часть этого вопроса — принять к сведению доклад главы Центробанка. Не одобрить, а просто принять к сведению. Голосовать нет смысла.

Материал и фото со страницы Веры Ганзя в Facebook