Темы развития и цифровизации сельскохозяйственной отрасли будут представлены в традиционной номинации «АгроПро»

«За последние годы наш агропромышленный комплекс добился действительно, без всякого преувеличения, впечатляющих результатов. И важно, что отрасль, как настоящий лидер, постоянно идёт вперёд, наращивает свою эффективность, объёмы производства», – сказал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Регионы Сибирского федерального округа, несмотря на сложные природно-климатические условия, занимают лидирующие позиции в сельском хозяйстве. Ряд территорий достиг рекордных показателей по производству зерна, развиваются различные виды животноводства, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Сельхозпроизводители активно внедряют в практику передовые технологии и научные разработки. На сегодняшний день среди стратегических приоритетов – рост инвестиционной привлекательности аграрной отрасли.

В Межрегиональном конкурсе «Сибирь.ПРО» ежегодно ведется прием конкурсных работ в номинацию «АгроПро». Победа в ней присуждается за материал или серию материалов о развитии АПК в Сибирском федеральном округе. К рассмотрению также принимаются работы о деятельности агропромышленных комплексов, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, в том числе в сфере импортозамещения; о стимулировании развития малых форм хозяйствования агропромышленной отрасли, применении передовых технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции; о реализации мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» по направлению «Экспорт продукции АПК».

Кроме того, в рамках номинации будут рассмотрены публикации о внедрении цифровых сервисов в АПК для повышения эффективности сельхозпроизводителей (интернет вещей, робототехника, искусственный интеллект, анализ больших данных, электронная коммерция и др.).

Приглашаем к участию в главном журналистском соревновании Сибири авторов, рассказывающих о жизни тружеников полей и ферм, специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, чей каждодневный добросовестный труд обеспечивает продовольственную безопасность страны.

В проекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.