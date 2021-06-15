В Обь выпустят около миллиона сеголеток осетра

В сентябре-октябре специалисты ООО «Новосибирский рыбзавод» произведут зарыбление реки Обь краснокнижными осетрами. Это стало возможным благодаря тому, что компания получила собственное маточное стадо — первый случай в Новосибирске, когда рыбоводам удалось добиться потомства от выращенного осетра. Оплодотворенную икру, из которой произведено поголовье, «Новосибирский рыбзавод» восемь лет назад приобрел в Тюмени. В Новосибирске компания ее инкубировала и в этом году получила около миллиона мальков. К осеннему «выпускному» они уже будут весить около 200 г. Еще часть мальков предполагается отправить в водохранилища в Камень на Оби.

— Надо максимально использовать летнее время, пока теплая вода, пока рыба кормится, — говорят рыбоводы. — Когда вода становится холодной, рыба практически перестает питаться. К этому времени и надо выпускать.

В ходе пресс-тура рыбоводы показали новые технологии работы по разведению осетров: от одной самки они сегодня получают 20-40 тысяч икринок или около 0,5 кг икры, «надой» некоторых особей доходит и до 2 кг.

— После дойки обработали, посадили в бассейн — и рыба прекрасно себя чувствует, — говорит главный научный сотрудник Новосибирского филиала Всероссийского НИИ Рыбного хозяйства и океанографии Андрей Ростовцев. — Через 3 года планируем новое потомство, качество икры будет значительно лучше, чем в первород.

Полученная икра пойдет исключительно на зарыбление, направлять ее в производство не предполагается. Об этом СМИ сообщил владелец предприятия Алексей Джулай.

— Это хозяйство приспособлено именно для зарыбления, — говорит он. — Подрощенный малек осенью уйдет в Обское море. Рыба выкармливалась на естественных кормах. Считаю, что мы сможем достаточно много осетра заселить в Обское море. Если будут активно ловить, то осетра не останется. Если будут охранять, то, надеемся, лет через 10-15 его станет больше при ежегодном выпуске. Хочу, чтобы нашим детям и внукам осталась река, в которой жила бы эта рыба, это моя мечта.

Уникальность опыта предприятия по получению потомства оценили в профильном министерстве регионального правительства.

— Этот опыт заслуживает внимания, — говорит исполняющий обязанности начальника управления по охране животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Владимир Черный. — Специалисты смогли сделать невозможное, потому что получить в течение 8-9 лет первое потомство — это уже уникально, потому что в природе это было бы намного позже. Мало того, самки и самцы созревают по-разному: самцы в 15 лет, самки — в 17-19.

На местном уровне опыт предприятия важен и для повышения имиджа Новосибирска.

— Хочу поблагодарить Алексея Юрьевича Джулая за трудоемкий процесс, который, начиная с икринки и заканчивая маточным поголовьем, удался у нас в Сибири, — говорит первый заместитель мэра Геннадий Захаров. — История рассказывает нам, что когда-то в Сибири были осетры по 100 кг. Но вот у него уже есть 25-килограммовые матки, которые приносят приплод, и этот весьма трудоемкий процесс удается сократить еще на 30%. Это важно для новосибирцев, это важно для рыбоводов и для всего Новосибирска, поскольку мы являемся столицей Сибири — и для нас архиважно, чтобы этим вопросом занимался наш человек.

ООО «Новосибирский рыбзавод» с 2010 года проводит работы по зарыблению Обского водохранилища и реки Обь. Основная цель компании — сохранение и воспроизводство исчезающих ценных пород рыб, в том числе занесенных в Красную книгу, таких как сибирский осетр, нельма, муксун, пелядь. Предприятие имеет несколько структурных подразделений, выполняющих свою часть данной работы: ордынский филиал проводит установку аэраторов — специальных приспособлений, повышающих содержание кислорода в воде и позволяющих рыбе избежать замора зимой. В рамках деятельности другого подразделения производится выпуск в Обское водохранилище подрощенных осетров, а также мальков нельмы, пеляди, муксуна.