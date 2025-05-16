Чемпион Игр рассказал, как подготовиться к Зелёному Марафону в Новосибирске

31 мая новосибирцы вновь выйдут на старт «Зелёного Марафона СберПрайм». Местом проведения забега станет парк «Арена», где соберутся тысячи участников и болельщиков – люди разных возрастов и уровней подготовки, от профессиональных спортсменов до новичков. Специальным гостем мероприятия станет паралимпийский чемпион Антон Кулятин, который поделился советами, помогающими даже начинающим бегунам подготовиться к этому спортивному событию.

Антон Кулятин, чемпион Паралимпийских игр в Токио, подчеркнул:

— «Зелёный Марафон» важен не столько скоростью, сколько участием. Это возможность для каждого сделать шаг вперёд – ради себя, близких, ради благотворительности. Он отметил инклюзивность марафона, созданную Сбером, где найдется место каждому, независимо от физических возможностей. 31 мая в парке «Арена» будет царить атмосфера равенства и энергии. Даже если у вас нет опыта, главное – соблюдать несколько простых рекомендаций.

Чек-лист от Антона Кулятина: как начать бегать без вреда для здоровья.

Начните с ходьбы и небольших пробежек. Достаточно заниматься 20-30 минут трижды в неделю, чередуя бег и ходьбу. Постепенно увеличивайте продолжительность беговых интервалов.

Разогревайте мышцы перед тренировкой и делайте заминку после, чтобы избежать травм и мышечной боли.

Выбирайте правильную обувь. Кроссовки с амортизацией и фиксацией стопы важны для здоровья ваших ног.

Бегайте в комфортном темпе. Регулярность важнее скорости. Даже быстрая ходьба – отличная подготовка к забегу на 4,2 км.

Тренируйтесь вместе с друзьями, коллегами или семьей. Совместные занятия помогают поддерживать мотивацию.

Дмитрий Солнцев, глава Сибирского банка Сбера, отметил, что «Зелёный Марафон» – это не только спортивное мероприятие, но и городской праздник. Он пригласил всех желающих в парк «Арена» и подчеркнул, что участие в марафоне бесплатное. При этом все желающие могут сделать пожертвование в благотворительный фонд «Вклад в будущее», которое Сбер удвоит. Собранные средства пойдут на развитие инклюзивного образования в России.

Регистрация на участие в марафоне открыта до 26 мая на официальном сайте проекта.

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