Ярмарки вакансий и «Новосибирь» пройдут в столице Сибири

23 мая на площадке перед ГПНТБ и на площади Пименова развернется масштабная праздничная ярмарка «Новосибирь», представляющая местных производителей, а также Ярмарка вакансий для тех, кто ищет работу.

День российского предпринимательства, учрежденный указом Президента в 2007 году и отмечаемый 26 мая, призван подчеркнуть значимую роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны.

Ежегодная выставка-ярмарка «Новосибирь» продемонстрирует более 60 новосибирских предприятий, фермерских хозяйств и свыше 1000 наименований продукции.

Ярмарку координируют Минпромторг Новосибирской области и новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ».

В программе предусмотрены:

Дегустация продуктов питания местного производства.

Обзор коллекций одежды от новосибирских брендов.

Развлекательные мероприятия для детей: сладкая вата, аниматоры, мастер-классы.

Возможность для взрослых ознакомиться с ассортиментом БАДов от местных производителей и пройти экспресс-диагностику здоровья.

И это ещё не всё:

Рестораторы Новосибирска организуют зону фудкорта с разнообразными блюдами.

Отдельная площадка будет посвящена мастер-классам и другим активностям в русских традициях.

Ремесленники представят уникальные сувениры, отражающие колорит Новосибирской области.

Посетители получат информацию о возможностях отдыха в регионе.

Музыкальное сопровождение и позитивная атмосфера.

Параллельно в ГПНТБ пройдет Ярмарка вакансий, где более 30 работодателей из различных отраслей предложат свыше 100 актуальных вакансий.

Ярмарка станет платформой для встречи соискателей с компаниями из сфер гостеприимства, услуг, финансов, производства, консалтинга и торговли. Работу смогут найти специалисты с разным уровнем опыта, образования и профессиональными предпочтениями.