Ярмарки вакансий и «Новосибирь» пройдут в столице Сибири

23 мая на площадке перед ГПНТБ и на площади Пименова развернется масштабная праздничная ярмарка «Новосибирь», представляющая местных производителей, а также Ярмарка вакансий для тех, кто ищет работу.
День российского предпринимательства, учрежденный указом Президента в 2007 году и отмечаемый 26 мая, призван подчеркнуть значимую роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики страны.
Ежегодная выставка-ярмарка «Новосибирь» продемонстрирует более 60 новосибирских предприятий, фермерских хозяйств и свыше 1000 наименований продукции.
Ярмарку координируют Минпромторг Новосибирской области и новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ».
В программе предусмотрены:
И это ещё не всё:
Параллельно в ГПНТБ пройдет Ярмарка вакансий, где более 30 работодателей из различных отраслей предложат свыше 100 актуальных вакансий.
Ярмарка станет платформой для встречи соискателей с компаниями из сфер гостеприимства, услуг, финансов, производства, консалтинга и торговли. Работу смогут найти специалисты с разным уровнем опыта, образования и профессиональными предпочтениями.
Фото предоставлены НО «Опора России». Автор фото: Ольга Ветрова
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