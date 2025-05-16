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Еще одного директора «Метро МИР» вызвали в суд в Новосибирске

  • 16/05/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Директора «Метро МИР» Авдеева будут судить в Новосибирске за халатность
Он вступил в должность несколько дней назад

Нового директора МП «Метро МИР» Павла Авдеева вызвали в суд по уголовному делу. Первое заседание назначено на 20 мая. Информация об этом содержится в картотеке дел Центрального районного суда Новосибирска.

Авдеева подозревают в халатности, которая привела к особо крупному ущербу. Подробности претензий пока не разглашаются.

Стоит отметить, что Павел Авдеев приступил к работе в должности директора «Метро МИР» 13 мая. Ранее он руководил МКУ «Единая служба заказчика». До этого компанией руководили Наталья Ефремова, Павел Ивахненко, Андрей Счастливый, Александр Мысик, Борис Хайруллин. То есть, с 2015 года за 10 лет в МП руководитель менялся шесть раз.

В отношении Мысика уже несколько лет расследуется ряд уголовных дел. В декабре 2024 по одному из них Мысику дали полтора года условно. Приговор вынесен по делу о ливневке в детском саду.

В январе 2025 силовики задержали в Луганске экс-директора МП «Метро МиР» Андрея Счастливого. В правоохранительных органах сообщали, что его обвиняли в посредничестве при передаче взяток от владельца сети подпольных казино сотрудникам полиции.

В марте 2025 общественник Евгений Митрофанов со ссылкой на межрайонную ИФНС, сообщил, что в отношении начальника нового департамента транспорта мэрии Новосибирска, бывшего руководителя муниципального предприятия «Метро МиР» Павла Ивахненко возбуждено дело по статье «Неправомерные действия при банкротстве». Он не подал заявление о признании юридического лица банкротом при наличии признаков несостоятельности компании. В начале марта 2025 года Ивахненко был назначен руководителем новообразованного транспортного департамента мэрии Новосибирска.

Муниципальное предприятие «Метро МИР» отвечает за транспортную инфраструктуру города. Хотя его обвиняют в уголовном преступлении, на момент публикации он продолжает занимать свою должность.

В конце марта комиссия по административной реформе мэрии Новосибирска приняла решение о реорганизации и слиянии муниципальных предприятий и учреждений — МКУ «УДС»,  МБУ «ГЦОДД», МКУ«УЗТИИС», МКУ «Гормост» и МП «МетроМир». Предполагалось, что «МетроМир» войдет в единую службу заказчика, которая станет уполномоченным владельцем всех автодорог в границах Новосибирска (и единственным центром принятия решений по осуществлению дорожной деятельности).

Ранее редакция сообщала о том, что муниципальному «Метро МиР» заблокировали реорганизацию в Новосибирске. К компании возникли вопросы у приставов и налоговиков.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : халатность суд Метро МиР


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