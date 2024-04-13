Чемпион России и мира по гиревому спорту Иван Москвин погиб на СВО

Титулованный спортсмен, мастер спорта международного класса, многократный чемпион России, восьмикратный чемпион мира по гиревому спорту 64-летний Иван Москвин героически сражался и защищал Родину в боях за освобождение Донецкой Народной Республики.

Сибиряк ушел служить по контракту 29 января 2024 года. С 23 февраля он перестал выходить на связь и был признан пропавшим без вести. Спустя месяц стало известно, что Москвин был смертельно ранен в ходе выполнения боевой задачи по освобождению Авдеевки.

― Уважаемые представители регионов, спортсмены, в Региональном отделении Всероссийской федерации гиревого спорта Новосибирской области произошла невосполнимая потеря. Погиб на СВО наш прославленный не только в регионе, но и в России, ветеран гиревого порта Москвин Иван Николаевич. До самых последних дней своей жизни Иван Николаевич любил и почитал наш прекрасный гиревой спорт, был примером стойкости и уважения. И память его подвигу мы будем хранить вечно, ― написали участники федерации в социальных сетях.

В Сибири этого человека считали настоящим самородком. Он так виртуозно жонглировал гирями, что всегда срывал аплодисменты зрителей и даже соперников. В свои 60 с лишним лет он находился в прекрасной физической форме, одной рукой мог 48 раз за минуту толкнуть 50-килограммовую гирю.

— Я и ста грамм не выпил и ни одной сигареты не выкурил. А дядька мой приучил меня лет с 12-13 заниматься гиревым спортом. И я им занимаюсь по сей день, —рассказывал о себе журналистам Иван Москвин.

Известно, что спортсмена похоронили в начале апреля в селе Быстровка Искитимского района.

Редакция выражает искренние соболезнования семье и коллегам Ивана Николаевича.