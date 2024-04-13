Прокуратура и ГИБДД отобрали BMW X6 у водителя в ходе рейда в Новосибирске

Прокуратура и ГИБДД вышли на дороги города, чтобы провести профилактический рейд в целях безопасности дорожного движения.

В основном проверяющие обращали внимание на тонированные машины и транспортные средства без номеров.

― В ходе рейда выявлено 38 нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, ― сообщает прокуратура Новосибирской области.

Также было эвакуировано 4 автомобиля, владельцы которых отказывались устранять нарушения. А 10 водителей предпочли не спорить с законом и на месте содрали тонировку со стекол, чтобы больше не платить штрафы.

Больше всего прокуратуре и автоинспекторам запомнился тонированный автомобиль BMW X6. На автомобиле не было регистрационных знаков, а его водитель оказался совсем незаконопослушным.

― Он доставлен в районный отдел полиции, где в отношении него составлены материалы за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности, невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, неповиновение законному требованию сотрудника полиции, ― рассказали в надзорном ведомстве.

За все эти нарушения мужчине теперь грозит наказание в виде лишения водительских прав, штрафа, а также административный арест до 15 суток. BMW в принудительном порядке задержано и перемещено на специализированную стоянку.