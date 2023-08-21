Чемпионка России провела 8 минут без страховки в небе Новосибирска (видео)

Известный новосибирский парапланерист Александр Орлов не забывает удивлять своими экстремальными экспериментами сибиряков. С четырехкратной чемпионкой России Анжелой Кулагиной пилот поднимается в небо уже не в первый раз.

Очередной, захватывающий дух полет, состоялся накануне Дня Авиации в Новосибирске.

— Мы поднялись на параплане на высоту около 700 метров, и Анжела без страховки исполнила свою новую гимнастическую программу. Погода была сложная, ночью шёл дождь, и когда ехали на аэродром, были большие сомнения, что удастся осуществить задуманное. Но всё получилось удачно, — рассказал Infopro54 Александр.

В этот раз впервые был осуществлён рискованный переход из стандартной пассажирской подвески вниз на гимнастические стропы. Во всех предыдущих проектах гимнастка сразу взлетала с земли внизу на стропах.

— После набора высоты и разворота параплана на основной курс Анжела спускается с подвески вниз по стропам и дальше делает свою гимнастическую программу, — говорит пилот.

На высоте экстремалы провели около 8 минут. Парапланерист поделился с редакцией завораживающим видео этого полета.