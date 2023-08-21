Эксперты оценили, как иск Генпрокуратуры скажется на работе «Сибэко»

На минувших выходных стало известно о том, что Генпрокуратура потребовала взыскать в пользу государства компанию «Сибэко», которую структуры российского олигарха Андрея Мельниченко купили в 2018-м году. Генпрокуратура считает сделку коррупционной.

Иск подан в Свердловский районный суд Красноярска 17 августа. Судя по документам, появившимся в сети, Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ бездокументарные обыкновенные акции АО «Сибэко». Также прокуратура просит наложить арест на все акции компании, зарегистрированные на «Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации», на все движимое (за исключением денежных средств) и недвижимое имущество АО «Сибэко», включая доли в юрлицах. Также прокуроры настаивают на запрете выплаты дивидендов и вознаграждения в любой форме. Документ, скан которого размещен в сети, подписан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым. Предварительное заседание суда назначено на 7 сентября.

Депутат Заксобрания Новосибирской области, зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко напомнил, что он сам и его партия давно поднимали вопрос о необходимости возврата «Сибэко» в госсобственность.

— Мы стоим за то, чтобы градообразующие и социально-значимые предприятия были в руках государства. Энергетика должна контролироваться профильным министерством. В этом случае тарифы на услуги таких предприятий будут регулироваться так, как это необходимо с социальной точки зрения, будут четко проверяться затраты и прибыль (норму прибыли государство может установить), — комментирует Агеенко. — То, что эту тему подняла Генпрокуратура, внушает надежду, что процесс удастся довести до конца и сделку получится оспорить.

Независимый эксперт энергорынка Сергей Бухаров пояснил Infopro54, что у него есть предположения о реальных причинах происходящего, но озвучить их отказался.

— Пока ситуация лично мне непонятна. Генпрокуратура ведет себя как слон в посудной лавке. Она действует в рамках буквы закона, но без оглядки на последствия, не задумываясь о них, — говорит Бухаров. — Прокуратура не отвечает за надежность теплоснабжения и в случае чего, первая приходит и говорит: «Дайте объяснения». Может быть, следовало руководствоваться не буквой, а духом закона? А коль речь идет о жизнеобеспечивающей организации, то, наверное, главный принцип должен быть — не навреди!

По его словам, больше всего не хотелось бы, чтобы вся эта история дезорганизовала работу компании, так как нормальный собственник, если у него собираются отобрать активы, может перестать в них вкладываться.

— В июле я в составе большой комиссии выезжал на улицу Петухова, где в этом году СГК перекладывает крупный участок теплосетей. Послушав о подходах к выбору объектов, а именно нацеленность на комплексную перекладку, то есть в границах целого квартала, посмотрев на организацию работ, я составил мнение, что через пару лет ситуация стабилизируется и город сможет вздохнуть: порывов и проблем при развороте системы перед началом отопительного сезона становится меньше, — рассуждает Сергей Бухаров. — Поэтому, если говорить о благе потребителя, сложившаяся ситуация ни к чему хорошему не приведет, так как нужно учитывать, что такая программа реализуется на деньги собственника. Может быть, в данной ситуации представителям государства стоит умерить свой пыл? Допустим, иск будет удовлетворен и активы будут переданы государству. Станет ли это благом для потребителей — для жителей Новосибирска?! Станет ли после этого компания эффективней? Есть у нас такие примеры? ПАО «Россети», если сравнивать ее с независимыми территориальными сетевыми организация, эффективна? Съездите в Дагестан! Поэтому в данном случае попытка возврата активов в руки государства в условиях, когда в городе такая непростая ситуация с надежностью теплоснабжения, мне очень сильно не нравится.

— Не думаю, что при развитии ситуации все процессы, в том числе по ремонту теплосетей, в Новосибирске остановятся. Бизнес очень любит шантажировать органы власти: если заденете — перестанем поставлять электричество, воду, тепло, вывозить мусор. Это простой элемент шантажа. По заключенному в прошлом году соглашению между мэрией и «Сибэко» (входит в СГК) на более чем 2 млрд рублей в год, которые должны вкладываться «Сибэко» в ремонт городских теплосетей, идут от тарифа, что платят новосибирцы. Эти деньги гарантированно есть, — констатирует Вадим Агеенко. — Напомню, с 2009 года были разделены балансы энергокомпаний. Та часть «экономики энергетиков», которая работает с населением в системе ЖКХ, то есть предоставляет коммунальные услуги населению и субсидируется государством, и та, которая предоставляет такие же услуги (энергоснабжение) бизнесу и зарабатывает на этом миллиарды рублей прибыли. Вот эта вторая часть сейчас и интересует Генпрокуратуру.

Вадим Агеенко никаких проблем с исполнением намеченных планов по ремонту теплосетей и исполнению соглашения, заключенного между собственником «Сибэко» и мэрией Новосибирска в начале 2023 года, не ожидает.

Он подчеркнул, что именно из «второго котла» в 2018 году у акционеров компании Абызовым были украдены 4 млрд рублей. На увеличении тарифов для населения в системе ЖКХ, по словам собеседника редакции, такие махинации с прибылью акционеров, никак не могли сказаться, так как баланс доходов и затрат для подобных организаций ведется раздельно: контроль за расходной частью государством ведется тщательно (в нашем случае это департамент по тарифам Новосибирской области).

В пресс-службе СГК редакции сообщили, что компания продолжает и будет продолжать выполнять взятые на себя обязательства по модернизации теплосетевого хозяйства Новосибирска.

— 2023-й — второй год реализации 10-летней программы на 16 млрд рублей по масштабному обновлению теплоснабжающей инфраструктуры Новосибирска. Также в этом году СГК приступила к реализации 10-летнего концессионного соглашения по эксплуатации и реконструкции муниципальных теплосетей и котельных города. Суммарные вложения энергохолдинга в теплоснабжающую инфраструктуру Новосибирска планируются за этот период в объеме 20,9 млрд рублей, — напомнили в компании. — Энергокомпания является крупнейшим инвестором в отечественную энергетику, построена на принципах социальной ответственности и действует в рамках российского законодательства.

Ранее редакция сообщала о других попытках изъятия частных активов в пользу государства.